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Калин Врачански с “Дами канят” открива комедийния фестивал “Тодор Колев”

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Калин Врачански е в главната роля на спектакъла “Дами канят” Снимка: Благоевградският театър “Никола Вапцаров”

Калин Врачански в ролята на автоинструктора Яким ще открие комедийния фестивал “Тодор Колев” в Шумен. Спектакълът “Дами канят” на Благоевградския театър “Никола Вапцаров” ще се играе на 26 юни.

В продължение на пет дни сцените на Драматично-кукления театър „Васил Друмев", Младежкия дом, Летния театър и градските пространства на Шумен ще съберат едни от най-добрите комедийни спектакли, водещи театри, млади артисти и режисьори. 

 Сред акцентите в програмата е и спектакълът “Майка Кураж и нейните деца” на Сатиричния театър “Алеко Константинов”, който рядко гостува извън София заради сложната си техническа реализация.

На 27 и 28 юни в пространството пред театъра четирима карикатуристи от различни държави ще рисуват безплатни карикатури за всички желаещи. На 30 юни един от най-разпознаваемите улични артисти в България – Иво Игнатов – Кени, ще проведе ателие по улична клоунада.

Финалът на фестивала ще бъде поставен с концерт на група „Джанго Зе" на 30 юни от 20:30 часа пред театъра.  Специалната музикална програма е посветена на творчеството на Тодор Колев и ще върне към живот едни от най-обичаните песни на големия артист, актьор и шоумен, чието име носи фестивалът.

А дъщерята на актьора Тодор Колев - Албена, е в журито, което определя отличията за най-добра мъжка и женска роля, режисура, сценография, както и голямата Специална награда на името на Тодор Колев за цялостно творчество.

Калин Врачански е в главната роля на спектакъла “Дами канят” Снимка: Благоевградският театър “Никола Вапцаров”

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