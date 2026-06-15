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Йерней Лоренци поставя спектакъл и в Габрово по текстове на Кафка

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Словенският режисьор Йерней Лоренци гостува в Габрово Снимка: Фейсбук страницата на Драматичен театър в Габрово

Словенският режисьор Йерней Лоренци гостува в Габрово за първи път. Там проведе кастинг сред актьорите на местния театър за новия си спектакъл, който ще бъде по текстове на Франц Кафка. Репетициите ще започнат в края на сезон 2026/2027, а премиерата се очаква да бъде през есента догодина.

Това е третият спектакъл, който Лоренци ще постави у нас. Първият е "Орфей" в Народния театър. Там и в момента репетира с трупата новото си представление "Физика на тъгата", което е по романа на Георги Господинов.

Словенският режисьор Йерней Лоренци гостува в Габрово Снимка: Фейсбук страницата на Драматичен театър в Габрово

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