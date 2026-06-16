Цар Симеон обича за рождения си ден да е в родната “Врана”

Където и по света да се намира цар Симеон II, наближи ли рожденият му ден, той държи да се прибере в родния си дом - двореца “Врана”.

Със сигурност царят и бивш премиер ще получи поздравления за 89-ия си рожден ден от целия свят. Но най-ценни за него са тези от семейството му. Празника на главата на фамилията и тази година споделят част от децата и 11-те му внуци. А тези, които поради ангажименти няма да долетят до София, ще се включат в пожеланията дистанционно.

Тържества обаче не са предвидени. Молебен за здравето на царя ще бъде отслужен в тесен кръг в православния параклис в двореца “Врана”. Той бе окончателно възстановен и осветен преди няколко години. А от есента ще бъде отворен за граждани заедно с останалата част от двореца, която ще приема организирани групи посетители.

“24 часа” пожелава на цар Симеон II здраве!