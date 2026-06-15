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Дара отвърна на хейта след участието си на прайда: Или ще израснете с мен, или ще изостанете

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Дара на „София Прайд 2026" СНИМКА: Георги Кюрпанов - Генк

Или ще израснете с мен, или ще изостанете. Това написа Дара в позиция на стори в инстаграм след вълната от хейт, която се изля върху нея след участието й на „София Прайд". Ето какво гласи цялата позиция на певицата: 

Всеки в индустрията може да се опита да ме спре да правя това, което правя. Всеки в правителството също може да опита. Но аз винаги съм била момиче от града и няма да предам себе си и днес. Любовта принадлежи на всеки. Да засрамваш хората заради това кои са и кого обичат е остаряло. Или ще израснете с мен, или ще изостанете.

 Развитието на кариерата на Дара през първата половина на 2026 г. премина под знака на интензивни обществени дискусии и засилен интерес в социалните мрежи. В рамките на няколко месеца тя се превърна в обект на разнопосочни коментари, породени първо от избора ѝ за представител на България на международния песенен конкурс „Евровизия", а впоследствие – и от участието ѝ в концертната програма на „София Прайд". 

Националната селекция за „Евровизия 2026", при която Дара беше избрана да представя страната, не беше посрещната с еднозначно одобрение. В интернет пространството се появиха критики и въпроси относно начина на провеждане на избора, както и обидни коментари по адрес на изпълнителката. По-късно тя публично сподели, че е обмисляла възможността да се откаже от участие на конкурса. Въпреки негативните реакции, Дара продължи подготовката си и представи България на финала на конкурса с песента Bangaranga. Тя стана и първият български изпълнител, печелил конкурса. След победата получи вълна от официални поздравления от редица политици и популярни личности, сред които президента Илияна Йотова, премиера Румен Радев и легендарната певица Лили Иванова. В знак на признание за нейния принос към българската култура, тя бе удостоена и със званието „Почетен гражданин" на родния си град Варна, както и на столицата София. Този успех временно консолидира обществената подкрепа около нея, предизвиквайки гордост и позитивни отзиви в медийното пространство.

Това обаче се промени след участието на Дара в концертната програма на тазгодишното издание на „София Прайд", което стана повод за засилени обществени дискусии и сериозна поляризация сред потребителите в социалните онлайн. 

След края на концерта Дара съобщи, че е станала обект на множество негативни и хомофобски съобщения и коментари. Тя публикува част от тях като истории в инстаграм. На част от обидните квалификации певицата реагира с кратък коментар: „Нямам нужда от твоята подкрепа" и „Милия, отиваш в стори".

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Дара на „София Прайд 2026" СНИМКА: Георги Кюрпанов - Генк

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