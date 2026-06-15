Годеникът на Адел разказа как са се запознали

Рич Пол за първи път повдигна завесата над петгодишната си връзка с годеницата си Адел. 45-годишният спортен агент беше свързван с 38-годишната музикална звезда още през 2021 г., когато двамата се появиха заедно на мач от НБА. По-късно певицата потвърди годежа им три години след първите слухове.

В ново интервю в подкаста Glass Half Full Пол разказва повече за началото на отношенията им. По думите му двамата са се запознали „чрез приятел" и вече са се познавали от известно време, преди да започнат да излизат. Той подчертава, че всичко се е случило естествено: „Всичко наистина се случи много органично", като допълва, че често са се засичали, защото се движат в едни и същи социални среди.

„Всички сме в едни и същи кръгове и, знаете, започнахме да прекарваме повече време заедно и т.н. Просто постоянно се виждахме, смеехме се и се шегувахме. Беше сърдечно, просто сърдечно", споделя той, описвайки как постепенно връзката им се е задълбочила. В един момент Пол дори става „лице, което представлява интерес" за британската певица.

По време на разговора той признава и нещо любопитно – че не е бил дълбок почитател на музиката ѝ. „Занимавам се с много и различни неща и бях чувал някои от песните ѝ, големите хитове, но не знаех всички парчета, както ги познавам сега."

През август 2024 г. Адел потвърди годежа им по време на свой концерт в Мюнхен. На видео, заснето от фенове, тя реагира на предложение за брак от публика с думите: „Не мога да се омъжа за теб, защото вече ще се омъжвам, така че не мога, но го оценявам. Благодаря ти!"

Двамата не крият и желанието си да имат още деца. Адел е майка на 13-годишния Анджело от бившия си съпруг Саймън Конеки.

Пол също има три деца — Реона, Ричи и Зейн — за които рядко говори публично. Той обаче е споделял, че е станал баща много млад и че това е повлияло на кариерата му. „Като млад баща, развиването на бизнес беше доста трудно", казва той пред E! News. „Но сега, като по-възрастен и децата ми са много по-големи, ако трябваше да имам още деца... очаквам с нетърпение да бъда различен и по-търпелив баща."

Адел също е говорила открито за плановете си за семейство и споделя, че често записва имена, които ѝ харесват. Тя дори разкрива две конкретни предпочитания — Паркър и Спенсър, като добавя: „Не мога да кажа Паркър, защото Рич харесва това име. Знаете ли какво още, харесвам Рей за момичешко име, изписано като момчешко."