София се превръща в сцена за големите музикални срещи

Софийската филхармония представя сезон Есен 2026

Софийската филхармония представя програмата на сезон Есен 2026 – сезон, който събира едни от най-големите имена на световната музикална сцена и очертава нова роля за националния оркестър на България, съобщиха от Софийската филхармония.

Под мотото „Сезон на големите музикални срещи" програмата предлага не просто поредица от концерти, а визия за това какво може да бъде една културна институция днес – място, в което традиции, поколения и художествени идеи влизат в диалог.

През следващите месеци сцената на зала „България" отново ще посрещне някои от най-ярките музиканти на нашето време. Сред гостите на сезона са Хатия Буниатишвили, Брин Терфел, Шеку Кане-Мейсън, Джошуа Бел, Ксения Сидорова, Илюн Бюркев, Светлин Русев, Лия Петрова, Джес Гилъм, Георги Черкин, Людмил Ангелов, Александър Малофеев и Димитри Ашкенази. В програмата участват още диригенти като Золт Хамар, Густав Кун, Деляна Лазарова, Денис Ръсел Дейвис, Наталия Пономаршчук, Емил Табаков, Вилиана Вълчева, Симеон Пиронков-син и Найден Тодоров. Редом с емблематични произведения от симфоничния репертоар публиката ще има възможност да чуе редки заглавия, съвременни творби и мащабни вокално-инструментални произведения.

За първи път в рамките на един сезон Софийската филхармония ще отвори залата си за четири водещи оркестъра от Европа и Близкия изток. Йерусалимският симфоничен оркестър, Белградската филхармония, Виенският симфоничен оркестър и Оркестърът „Винченцо Белини" - Сицилия ще гостуват в София в рамките на специалния цикъл „Софийската филхармония представя световни оркестри", който се реализира под патронажа на Министерството на културата.

В четири последователни месеца столицата ще посрещне музиканти от различни културни и изпълнителски традиции – рядко срещан пример за културен обмен, осъществен чрез силата на музиката. В свят, който все по-често изглежда разделен, подобни срещи придобиват значение, което надхвърля концертния календар. Те създават пространство за любопитство, взаимно опознаване и уважение към различието.

„Сезонът на големите музикални срещи е израз на нашето убеждение, че музиката съществува, за да свързва хората", казва директорът на Софийската филхармония Найден Тодоров. „Години наред имахме щастието да посрещаме на сцената си едни от най-забележителните солисти и диригенти на нашето време. Днес правим следващата стъпка и отваряме вратите на София и за големите оркестри. Вярвам, че големите културни центрове се изграждат именно чрез такива срещи – когато не просто представяш изкуство, а създаваш среда за обмен на идеи, традиции и вдъхновение."

Сезон Есен 2026 съчетава мащаба на международните имена с увереността на институция, която знае своята отговорност. Да пази традицията, но и да търси нови хоризонти. Да бъде дом на българската музикална култура, но и отворена врата към света.

Защото голямата музика не е просто поредица от велики произведения. Тя е среща.

А големите срещи променят средата.