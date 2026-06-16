Новата песен на Тейлър Суифт оглави класацията на „Билборд“ за сингли

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Певицата Тейлър Суифт оглави класацията „Билборд" Хот 100 с новата си песен I Knew It, I Knew You, която дебютира директно на първо място, съобщи музикалното издание „Билборд".

На втора позиция остава Choosin' Texas на Ела Лангли, след като по-рано тази година песента прекара 10 седмици на върха на чарта. Третото място е за Janice STFU на Дрейк, която оглавяваше класацията през първите две седмици след дебюта си, предава БТА.

На четвърта позиция е друга песен на Ела Лангли - Be Her, а петото място заема Hate That I Made You Love Me на Ариана Гранде, която отстъпва от върха седмица след дебюта си под номер едно.

В челната десетка намират място още песните I Just Might на Бруно Марс на шесто място, Man I Need и So Easy (To Fall in Love) на Оливия Дийн - съответно на седма и осма позиция, I Can't Love You Anymore на Ела Лангли и Морган Уолън на девета позиция, както и Dracula на Tame Impala и JENNIE, които заемат десето място тази седмица.

С новото си постижение Тейлър Суифт записва 15-ия си сингъл, достигнал първото място в класацията на „Билборд" Хот 100.