От 30 юни /сряда/ до 05 юли 2026 г. /неделя/ Плевен за девети път ще бъде домакин на Фестивала за куклено изкуство за всички възрасти „Шарено петле”. Програмата и тази година е богата и разнообразна, с представления, творчески ателиета, срещи и работилници. Официалното откриване на фестивала е на 30 юни /вторник/ от 18:00 часа в ДКТ „Иван Радоев“.

Сутрешните представления на открито ще се състоят в двора на Регионалния исторически музей /РИМ/, творческите работилници също. Следобедните и вечерните спектакли, заедно с част от творческите ателиета ще бъдат в ДКТ „Иван Радоев”.

Всички представления в РИМ – Плевен са с вход свободен, а представленията в ДКТ „Иван Радоев“ с безплатни покани – поканите ще се раздават от 22 юни /понеделник/ на касата на ДКТ „Иван Радоев“. За участие в ателиетата там е необходимо предварително записване на касата в театъра.

Фестивалът за куклено изкуство за всички възрасти „Шарено петле” се организира и финансира от Община Плевен в творческо и организационно партньорство с ДКТ „Иван Радоев“, Регионален исторически музей – Плевен и със съдействието на фондация „Арт Офис“.

ПРОГРАМА: