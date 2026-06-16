Николета Фархат облече Мария Бакалова на концерта на "БГ Радио", а след това спечели и приза "Дизайнер на годината"

Преди броени Мария Бакалова облече нейни рокли, с които бе водеща на концерта "25 години БГ Радио", а снощи Николета Фархат стана и "Дизайнер на годината" за висша мода. Макар че създава своите колекции в България само от няколко години, тя се превърна в истинска сензация в модния ни свят. Защото опитът й е повече от впечатляващ, от над 20 години тя работи за колекциите висша мода на краля на червения килим - Ели Сааб. С неговите рокли под светлините на прожекторите застават имена като Дженифър Лопес, Бионсе, Анджелина Джоли, Джулия Робъртс и т.н. А дизайнер на изящните бродерии, които правят тоалетите му толкова специални, е именно българката Николета Фархат. И благодарение на този опит и таланта си, сега тя създава собствена линия висша мода у нас, като продължава да работи и за световния гений.

Изисканата церемония „Дизайнер на годината 2026" се състоя снощи и бяха отличени най-добрите постижения в различните направления на дизайна. За първи път у нас такава награда бе връчена на хуманоидния робот Роберт, който бе облечен подобаващо за случая - с официален костюм, като той я получи лично от организаторката на събитието Ирина Папазова.

Сред официалните гости бяха представители на светския, политическия и бизнес елит на България, сред които Цветан Цветанов, проф. Любомир Стойков, Гена Събева, Наталия Гуркова, Елена Ангелова, Миглена Николова. Специален международен гост на церемонията беше румънската дизайнерка Oana Berce, която представи своята най-нова колекция пред публиката. В категориите за моден дизайн Манита Вартан спечели статуетка сред новите имена, Илия Илиев бе отличен за детските си колекции, призът за етно тоалети отиде при Terry's, за мъжка висша мода бяха наградени моделите на Bachvarov Couture, а за луксозна мода статуетка получи Bold Atelier.