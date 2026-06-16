ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Зеленски: С лидерите на Г-7 обсъдихме още нови сан...

Времето София 26° / 26°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/ozhivlenie/article/23052991 www.24chasa.bg

Актриса с български произход заблестя в нов сериал на Amazon

2088
Мика Абдала СНИМКА: Личен профил в Инстаграм

След като преди години Нина Добрев се превърна в световна звезда благодарение на ролята си в „Дневниците на вампира", още една актриса с български корени започва да привлича вниманието на Холивуд.

26-годишната Мика Абдала е сред лицата на хитовия сериал Off Campus на Amazon Prime. Поредицата, базирана на бестселърите на Ел Кенеди, се превърна в един от най-коментираните романтични сериали на платформата това лято и бързо намери място сред най-гледаните заглавия в редица държави. Успехът ѝ доведе и до подновяване за втори сезон само седмици след премиерата, пише South China Morning Post. 

Актрисата влиза в ролята на Али Хейс, а зрителите очакват именно нейната любовна история с хокеиста Дийн да бъде сред основните сюжетни линии във втория сезон.

Родена на 13 май 2000 г. в Плано, Тексас, Микаила София Абдала има български, ливански, гръцки и германски корени. Баща ѝ е българин, а самата тя не крие привързаността си към родината му и традициите, с които е израснала.

„У дома правят пълнени чушки, баница, баклава и много пиле с ориз", разказва актрисата.

Мика Абдала СНИМКА: Личен профил в Инстаграм

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Възход и падение

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини

Джензито Вики те кани на разходка с „Машина на времето“ (Видео)