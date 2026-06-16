Актриса с български произход заблестя в нов сериал на Amazon

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

След като преди години Нина Добрев се превърна в световна звезда благодарение на ролята си в „Дневниците на вампира", още една актриса с български корени започва да привлича вниманието на Холивуд.

26-годишната Мика Абдала е сред лицата на хитовия сериал Off Campus на Amazon Prime. Поредицата, базирана на бестселърите на Ел Кенеди, се превърна в един от най-коментираните романтични сериали на платформата това лято и бързо намери място сред най-гледаните заглавия в редица държави. Успехът ѝ доведе и до подновяване за втори сезон само седмици след премиерата, пише South China Morning Post.

Актрисата влиза в ролята на Али Хейс, а зрителите очакват именно нейната любовна история с хокеиста Дийн да бъде сред основните сюжетни линии във втория сезон.

Родена на 13 май 2000 г. в Плано, Тексас, Микаила София Абдала има български, ливански, гръцки и германски корени. Баща ѝ е българин, а самата тя не крие привързаността си към родината му и традициите, с които е израснала.

„У дома правят пълнени чушки, баница, баклава и много пиле с ориз", разказва актрисата.