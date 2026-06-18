Най-красивите и горещи футболисти на световното

Аржентинецът Родриго де Пол е най-съвършен според златното сечение

Феновете определят за най-сексапилен Джуд Белингам, 22-годишната звезда на Англия

Той е един от най-добрите играчи в аржентинския отбор, а сега науката казва, че Родриго де Пол е и най-красивият футболист на световното първенство по футбол.

Проучване на Dream GF AI класира най-привлекателните играчи на терените в Канада, Мексико и Съединените щати, като използва златното сечение - древногръцка формула на съвършенството и красотата, изчислена чрез симетрия.

Според нея, макар и с милиони фенове, Кристиано Роналдо се нарежда на 45-о място, а вечният му опонент в спора за величие Лионел Меси е чак на 117-о.

Да изглеждаш добре, е част от съвременната игра, където личната марка е почти толкова важна, колкото и отбелязването на победен гол. Красивата усмивка или елегантната прическа могат да направят един играч известно име за хора, които дори не следят спорта отблизо.

Световното първенство през 2026-а е перфектна сцена за иконите ветерани и за свежите лица, които знаят как да се държат както на тревата, така и пред светкавиците на камерите, за да докоснат емоционално милиони хора.

Освен проучването на Dream GF AI и Ranker, водещ сайт за класации, използващ "мъдростта на тълпите", предоставя списък с 50-те най-горещи футболисти на настоящия турнир, като челните места се решават изцяло от феновете. Анкетата е актуална и все още позициите се пренареждат постоянно.

В този топ 50 например (по време на нашата справка) Кристиано Роналдо е на 22-о място, а Лионел Меси - на 24-о.

Резултатите засега показват известно разминаване между изкусителите според хората и тези, които математиката харесва.

Както вече стана ясно, според златното сечение аржентинският халф Родриго де Пол е най-близо до перфектната красота с резултат от 74,18%, а в класацията на най-горещите той е на трето място. Известен с изваяната си физика, чувството за мода и татуировките, звездата на "Интер Маями" от години е определян за един от най-привлекателните спортисти в света. Несъмнено сега е един от "виновниците", заради които и жените ще следят случващото се на терена това лято.

Аржентинският халф Родриго де Пол е най-близо до перфектната красота с резултат от 74,18%.

Водещият нападател на Германия Кай Хаверц на косъм се разминава с първото място в топ подреждането по симетрия, като има 74,10%. А сред сексапилните е на 19-а позиция. С "Челси" германската звезда печели Шампионската лига на УЕФА за сезон 2020/2021, отбелязвайки единствения гол на финала срещу "Манчестър Сити". С височината, замисленото си излъчване и атлетичната осанка Хаверц със сигурност може да се прехранва и като модел.

Кай Хаверц

С бронзовия медал на златното сечение се окичва 24-годишният нападател Нони Мадуеке, който е сред опасните оръжия на Англия на световното и има дългосрочен договор с "Арсенал".

Нони Мадуеке

А един от най-добрите играчи в света - египетският нападател Мохамед Салах, постига предни места и в двете класации. Салах е четвъртият с най-безупречна красота футболист (златно сечение: 73,27%) и 21-ият най-съблазнителен според феновете. Салах е прочут както със своите завършващи удари, дриблиране и бързина, така и с умението да изглежда добре, без да се старае.

Мохамед Салах

№1 в класацията на Ranker за най-горещ футболист на световното е за 22-годишната звезда на Англия Джуд Белингам. Златното сечение също одобрява чертите му и го нарежда сред първите 25-има със съвършена симетрия.

Джуд Белингам

Полузащитникът на "Реал" (Мадрид) е смятан за ключов фактор и играч за големите мачове на турнира. Едва на 16 години Белингам дебютира за "Бирмингам Сити", като се превръща в най-младия футболист в историята на клуба. Младият халф често е обект на възхищение заради харизмата и модния си усет. Около личния му живот редовно има спекулации, като медиите следят отблизо неговите връзки и изяви.

На второ място по сексапил според гласуващите е испанският футболист Алекс Грималдо. Неговата форма е феноменална и е сред най-обсъжданите звезди на "Байер" (Леверкузен). С впечатляващата си скорост и смъртоносен удар от фал той е истински кошмар за противниковите вратари и любимец на запалянковците по цял свят.

Алекс Грималдо

На пето място в топ 50 на най-горещите футболисти засега финишира 26-годишният аржентински нападател Хулиан Алварес. Той е най-желаният нападател на Европа... И дори не говорим само за фенове, а за елитни клубове, които се "бият" за него. "Атлетико" (Мадрид), "Реал" и "Барселона" са в тристранен сблъсък, защото го искат в редиците си. Кой ще спечели, тепърва ще се разбере, а междувременно Алварес първо трябва да помогне за осъществяването на целта на Аржентина да защити трофея си от Катар.

Хулиан Алварес

Но да се върнем и към красавците, подредени по древногръцкия стандарт.

Златното сечение отрежда 6-о място на бившия нападател на "Тотнъм" и капитан на Южна Корея Сон Хюн-мин, на когото пък феновете дават 15-а позиция сред изкусителите. Когато през 2015 г. подписва с "Тотнъм" за 22 милиона паунда, той се превръща в най-скъпия азиатски играч в историята. Сон Хюн-мин е изключително известен в социалните мрежи, като е секссимвол и модна икона в Азия, Европа и Северна Америка. Той е посланик на луксозни модни марки и е участвал в редица забележителни фотосесии (включително по бельо) за издания като Vogue Korea и GQ Korea.

Сон Хюн-мин

Други известни имена в топ 25 на съревнованието по симетрия са Коди Гакпо, Бруно Фернандес и Алисон Бекер.

"Тази класация не е оценка на стил, модно чувство, увереност или пазарна привлекателност - коментира главният изпълнителен директор на Dream GF AI Георги Димитров, цитиран от Daily Mail. - Тя е анализ единствено въз основа на пропорциите на лицето. Това, което я прави интересна, е, че тя не отразява славата или признанието на играча. Роналдо, който е на 45-о място, е отличен пример."

Бразилската звезда Неймар също успява да се класира в челните редици и в двете проучвания. Той е в топ 25 благодарение на правилните си черти, а способността му да омагьосва феновете му осигурява седмо място по сексапил.

Сред по-по-най-съблазнителните звездата на Франция и нападател на испанския "Реал" (Мадрид) Килиан Мбапе се нарежда на 29-ата позиция, а на последното - 50-о място, е турският футболист Хакан Чалханоглу.