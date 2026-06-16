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Фолклорни групи от Монтана – с призови места от „Пауталия"

Камелия Александрова

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Фолклорни групи от Монтана – с призови места от „Пауталия" Снимка: Камелия Александрова

Асен Асенов – гъдулар, музикален педагог и художествен ръководител на три фолклорни формации, спечели едно от най-високите отличия на Международния фолклорен конкурс „Пауталия" - специалната награда за музикален съпровод.

Първо място завоюваха две от ръководените от Асенов формации - певческата група „Пъстренец Jr." към Общински младежки дом – Монтана, и фолклорната певческа група към НЧ „Изгрев-1927" - с. Студено буче. На 3 място остана певческата група „Торлашки славеи" към Първо ОУ „Св. св. Кирил и Методий".

На второ място в своите възрастови групи бяха класирани три от солистките на „Пъстренец Jr." - Александра Здравкова, Йоана Николаева и Руби Никълсън. Трета награда спечели Никол Михайлова.

Всички формации от община Монтана се представиха с фолклорни творби от Северняшката музикално-етнографска област. Сред тях бяха непознати песни от селата в региона, както и популярни от репертоара на емблематичните изпълнители Кайчо Каменов, Иван Пановски, Даниел Спасов.

Фолклорните формации изказват специална благодарност на кмета на Община Монтана Златко Живков, който осигури транспорт за участието им в престижното събитие.

В юбилейното 20-о издание на международния фолклорен фестивал „Пауталия" участваха около 4000 изпълнители на народни песни и танци от страната и чужбина. Оцени ги жури, в чиито състав бяха едни от най-утвърдените имена в областта на народната музика - проф. д-р Георги Петков, проф. Добромир Митев, доц. д-р Валери Димчев, доц. д-р Маргарита Кръстева-Стойчевска, и др. Фолклорният форум се проведе в периода 12-14 юни в Кюстендил.

Фолклорни групи от Монтана – с призови места от „Пауталия"
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