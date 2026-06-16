Дара ще пее на церемония за музикални награди в Атина

Българската певица Дара, която тази година донесе на България първата победа на конкурса „Евровизия" с песента „Бангаранга", ще участва в церемонията по връчването на гръцките музикални награди „Мад Видео Мюзик Ауърдс 2026", съобщиха организаторите.

Събитието ще се състои на 17 юни в закритата олимпийска зала „Тае Куон До" в Атина и е сред най-популярните музикални прояви в Гърция. Наградите се организират ежегодно от музикалната телевизия „Мад ТВ" и отличават най-успешните изпълнители и продукции на гръцката и международната музикална сцена, се посочва в информацията.

Според информация, публикувана от организаторите, Дара вече е провела репетиции за участието си в церемонията. Певицата ще представи на сцената песента „Бангаранга", с която спечели тазгодишното издание на „Евровизия" и донесе на България първия трофей от конкурса.

В публикацията се отбелязва, че изпълнението е подготвено от гръцкия креативен директор и хореограф Бил Роксенос. По данни на организаторите сценичният спектакъл ще бъде сред акцентите в програмата на тазгодишните награди.

От „Мад ТВ" определят появата на Дара като едно от най-очакваните участия в церемонията, след като българската изпълнителка се превърна в едно от най-коментираните имена на европейската поп сцена след победата си на „Евровизия" през май. Организаторите посочват, че публиката очаква българската изпълнителка да пренесе на сцената на наградите енергията и атмосферата от участието си в конкурса.