1,5 млн. зрители стигат: свалят “Мама миа” от афиша след 143 представления

Последните 13 представления на прочутия мюзикъл “Мама миа” ще се изиграят през следващия месец и половина в залата на Софийската опера и балет и на откритата сцена пред “Св. Ал. Невски”. След това спектакълът, който за 8 години бе игран 143 пъти и бе гледан от над 1,5 милиона зрители, слиза от афиша, стана ясно във вторник.

Обяснението на директора на операта акад. Пламен Карталов е, че притежателят на лиценза Music Theatre International (MTI) “има други планове”, а и самата Софийска опера готви друг мюзикъл следващия сезон, чието име той не пожела да назове.

“Мама миа” е един от най-успешните спектакли на Софийската опера и балет, чиято премиера беше през юли 2018 г. В основата на успеха е не само любимата музика на АББА, а и фактът, че спектакълът не е копи-пейст на това, което се играе на Бродуей и в лондонския квартал “Уест Енд”. Текстовете имат блестящ превод на български на Милена Боринова, като са вплетени сполучливо в историята на младата Софи на прага на сватбата ѝ. За ролята ѝ през тези 8 години имаше само една изпълнителка - Весела Делчева.