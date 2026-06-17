Какво има в "Пещерата на Пон Ньоф" - френският Банкси я изгради в памет на Кристо и Жан-Клод

Инсталация поглъща най-стария мост в Париж, за да отведе посетителите на пътуване към себе си

Франция си спомни за “Опакования Пон Ньоф” на Кристо и Жан-Клод четиридесет години по-късно. Този път известният като “френския Банкси” артист JR преобрази най-стария мост в Париж в гигантска пещера. Монументалната скална илюзия буквално поглъща историческата забележителност, по която парижани пресичат река Сена вече над четиристотин години.

Проектът на JR е създаден като почит към емблематичната творба на Кристо и Жан-Клод, с която през 1985 г. бе опакован Пон Ньоф. Сега посетителите безплатно могат да се разходят през пещерата, а около тях звучи музика, композирана от Тома Бангалтер – бивш член на френския дует Daft Punk, който е бил едва 10-годишен, когато Кристо опакова моста. Посетителите могат да сложат очила за добавена реалност, които се управляват с жестове на ръцете и гласови команди.

Поглед отвътре - има скален облик на истинска пещера.

И да усетят мирис на влажна пръст и скали - специално разработен аромат от екип на университета в Монпелие в партньорство с парфюмерийната къща Odore Scola.

JR описва преживяването като “символично преминаване, стъпка в неизвестното, пътуване към самия себе си, където пълнотата и празнотата се балансират”.

За Владимир Явашев от фондация “Кристо и Жан-Клод”, която е основен партньор на проекта, най-важната роля на творбата е, че кара дори хората, които не влизат в музеи, да се срещнат с изкуството и да говорят за него.

Официалното откриване на инсталацията бе отложено с 9 дни заради силен вятър и дъжд. Но още на 20 май посетители можеха да видят как изглежда тя от различни места по Сена, от мостове и крайбрежни зони и от туристически плавателни съдове. “Пещерата на Пон Ньоф” може да бъде разгледана до 28 юни.

