Синът на Дейвид Бекъм иска да забогатее от войната с мама и татко

Бруклин се скара с родителите заради съпругата си Никола Пелц и сега опитва да осребри участието си в шумния семеен конфликт

Поканил си 500 гости, наел си световноизвестни музиканти да ти пеят и си ангажирал най-добрите готвачи в света да съчетават агнешко с морски деликатеси. 99 процента от сватбите с подобна желязна организация щяха да минат по ноти и да окупират кориците на клюкарските издания.

В интерес на истината сватбеното тържество на Бруклин Бекъм и любимата му Никола Пелц също намери място на първите страници, но не заради блясъка си, а заради грозните скандали, развихрили се по време на купона.

В основата на цялата олелия се оказа свекървата Виктория Бекъм. Волно или не тя опита да открадне шоуто за себе си, засенчвайки напълно бъдещата си снаха.

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с аргумента, че двете с булката не са постигнали съгласие как точно трябва да изглежда тоалетът. Това обаче е дребен проблем на фона на случилото се веднага след венчавката. Световноизвестният музикант Марк Антъни по сценарий трябва да извика на сцената Бруклин и Никола за първия им сватбен танц. В този момент майката на младоженеца скача и го придърпва на дансинга. Присъстващи твърдят, че снахата е плакала по време на този странен танц. А последствията не закъсняват.

Много малко след края на сватбеното тържество Бруклин Бекъм заявява на родителите си, че повече не желае да има нищо общо с тях. И го прави толкова шумно, че да чуе целият свят. Семейната дрязга се превръща в истинска война и жадната за кръв тълпа се бута за място на първия ред и за по-добър изглед към гладиаторското зрелище. В този момент на предприемчивия младоженец му хрумва, че може да изкара добри пари от конфликта си с мама и татко. Медиите, разбира се, са готови да платят богато, за да се сдобият с кирливите ризи на семейство Бекъм и да ги извадят на показ.

Бруклин прави още по-добра сделка, продавайки правата си на голяма фирма за доставка на храна. И ето как тези дни започва да се разпространява реклама, в която синът на футболната легенда се шегува със сериозните си семейни проблеми, за да рекламира услугите на компанията, която го е наела.

Британският таблоид “Сън” моментално помести обширна статия по случая, в която се твърди, че Дейвид и Виктория са останали шокирани от изявите на сина си. Те повече от всичко друго на света искали скандалът, дори и да не бъде решен като с магическа пръчка, поне да бъде заметен под килима, за да се охлади общественият интерес. Бруклин явно иска точно обратното. Наскоро той се оплака, че

от самото си раждане е бил превърнат в рекламен продукт,

който е помагал за развитието на бранда “Бекъм”. Родителите му дори се опитали да го убедят да се откаже от правата над собственото си име непосредствено преди сватбата. Издънката на световноизвестното семейство явно подозира мама и татко в поредния опит да се обогатят финансово за негова сметка. А скандалният развой на сватбения мегаспектакъл окончателно убеждава Бруклин Бекъм, че е негов ред да спечели от огромната популярност на родителите си.

Сега той е готов да разгледа всяка оферта, която се появи на хоризонта, и категорично отказва да говори с останалите членове на семейството, препращайки ги към адвокатите си. Наскоро неговата сестра Харпър потропа на входната му врата, за да му връчи лично помирително писмо.

Бруклин и жена му Никола са си били у дома, но въпреки това оставят портата залостена. Впоследствие блудният син с насмешка коментира, че 14-годишната му сестричка е била придружена от цял куп фотографи и планът явно е предвиждал милата семейна среща да бъде превърната в поредната успешна медийна кампания на родителите му. Тези му обвинения вбесиха футболната легенда и жена му, които си позволиха да нарушат мълчанието, за да защитят непълнолетната си дъщеря.

На Острова очакват семейните дрязги да се прехвърлят в съда, тъй като Бруклин е готов на всичко, за да отреже своето си парче от семейната торта. А въпросната торта в момента е оценявана на 1,5 млрд. долара. Любопитното е, че още през 2016 г. любящата майчица регистрира името Brooklyn Beckham като официална търговска марка в Службата за интелектуална собственост на Обединеното кралство.

Марката покрива огромен спектър от категории – от козметика и дрехи до играчки и развлекателни

услуги. И сега “неблагодарният син” с изненада установява, че не притежава правния контрол над собственото си име за комерсиални цели. Точно заради това той използва инициалите BPB (Brooklyn Peltz Beckham), когато регистрира нов бранд на пазара. Хубавата новина за Бруклин е, че винаги може да разчита на красивата си половинка. И то не само в емоционален план. Никола Пелц е дъщеря на милиардера Нелсън Пелц и винаги може да удари едно рамо на съпруга си, ако родителите му се опитат да го лишат от наследство.

В общи линии излиза, че всички участници в тази история са несметно богати, но ламтят за още и алчността им е напът да погуби нормалните семейни отношения, които, ако щете вярвайте, са по-важни от парите.