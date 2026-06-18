Виктория изостави фолкзвездите в София, за да пробие в Холивуд

Вайръл стават кадрите на Риана, Ал Пачино, семейство Кардашиян, Майли Сайръс, мистър Бийст, Джена Ортега, милиардера Джеф Безос и съпругата му

Най-голяма болка ѝ причинява последната снимка на един от милионерите, загинали в подводната капсула край "Титаник"

Малко след 4,30 ч сутринта. Дъждът се лее без прекъсване вече 7 часа. Виктория Сиракова стои зад метална бариера в Ню Йорк от 22 ч вечерта - цяла нощ, без да помръдне. Покрай нея вече са минали Ейсап Роки, Малума, Джена Ортега, Сабрина Карпентър и много други. Звездата, заради която е дошла, я няма.

Виктория определя лимит – 5 ч сутринта, след което ще се прибере вкъщи. Точно тогава, пет минути преди да се откаже, една кола спира пред входа. Вратата се отваря. И пред обектива ѝ излиза Риана.

Кадърът, който прави в този миг, днес виси в залата за изложбата ѝ в българското консулство в Лос Анджелис, организирана от консула ни там Бойко Христов и съпругата му Силвия Христова.

Но как родопчанка, израснала в село Старцево, близо до Златоград, се озовава на един дъх разстояние от Риана? Когато Виктория е 10-годишна, си поставя цел - да замине за САЩ.

“За Америка мечтая, откакто се помня”, разказва тя пред “24 часа – 168 истории”. Постоянно си купувала тениски и якета с ликовете на звездите и американското знаме, сякаш предварително се готвела за живота, който все още дори не бил на хоризонта.

На 18 години вече изкарвала достатъчно пари от фотография и започва да заделя - упорито, монета по монета, планирайки своя голям презокеанския скок. В София ѝ провървяло, тъй като снимала попфолк изпълнителите почти през ден - фотосесии, концерти, имала апартамент в центъра и достатъчно контакти с елита в тази просперираща гилдия. Една от най-близките ѝ приятелки е Галена. Признава, че в онзи период била в зоната си на комфорт, от който повечето ѝ колеги трудно биха се откъснали. За Виктория обаче тази уютна рутина е капан.

“Не исках да минат години и накрая да съжалявам”, обяснява тя.

Първият опит да замине за САЩ е през 2019 г. Тогава обаче идва пандемията и тя замразява плановете си за пътуване. Стъпва на американска земя две години по-късно и не след дълго се омъжва.

Съпругът ѝ е българин, спечелил зелена карта, когато е на 22 г. Живее зад океана 10 години, преди да се запознаят. В онзи момент той вече се е установил в Чикаго, но Виктория му споделя мечтата си – повече от всичко иска да снима звездите в Лос Анджелис. В името на любовта мъжът изоставя уредения си живот и работа и заминава с нея за Холивуд.

“Много съм му благодарна за този жест”, казва тя.

Парите, които е събирала с години в България, се стопяват за шест месеца. Отвъд океана всичко е двойно, дори тройно по-скъпо – като се започне от легализации и се стигне до документи и наеми.

“Исках да докажа, че човек може да дойде от малка страна и да успее - ако е постоянен и знае точно какво иска”, обобщава тя философията си.

В Лос Анджелис никой не я познава. С нулево портфолио и нула контакти – рязък контраст с онова охолство, което е изоставила в София. Започва, като пуска обяви във фейсбук групи, регистрира се в сайт за обяви. За да свързва двата края, се хваща на работа във фитнес зала. Изкарва там два-три месеца. Когато решават да я задържат за постоянно, тя любезно отказва.

“Дойдох тук, за да следвам мечтата си. Но съм благодарна за всичко”, казва тя на работодателите. Причината е, че си спомнила целта – да има снимка на Риана. Което се оказва тежък урок по търпение в четири действия. Първият ѝ опит е, когато клиентка на Виктория отива на събитие на звездата. “Изчакай отвън, Риана сигурно ще дойде”, окуражава я нейната позната. Виктория Сиракова прави различни кадри с Риана. СНИМКА: ВИКТОРИЯ СИРАКОВА, ГЕТИ

Виктория стои 6 часа. Звездата наистина се появява, но папараците така са се струпали, че екипът на Риана решава тя да не излиза навън. Виктория не успява да направи своя кадър.

Следващата година, на Met Gala 2025, тя пристига рано-рано, за да си запази удобна позиция. И точно тогава пред сградата избухват протести в подкрепа на Палестина. Полицията изтласква всички фенове от местата им, което слага край на “купона”. Така и вторият шанс се проваля.

Третият опит е, когато PR агентка й подхвърля, че неин клиент е поканен на партито на съпруга на Риана. “Пробвай”, съветва я тя. След 7-часово висене на дъжда най-накрая тя получава мечтания кадър. Но това не е всичко. През 2026 г. Виктория вече има акредитация, която ѝ позволява да пресича полицейските линии. На Met Gala пристига в осем сутринта с обектив с мощно приближение. Така само за един час Виктория улавя Риана и Бионсе.

Със самата Бионсе историята е доста по-различна. Виктория си купува билет за неин концерт и отива с малка камера. Макар че плаща скъпо за мястото си, бързо разбира, че с тази гледна точка няма шанс. Тогава един от разпоредителите й подхвърля: “Иди при колегите от “Обслужване на клиенти”. След известно чакане я местят и тя се озовава точно до сцената, на място, което струва пет хиляди долара. Благодарение на това Виктория успява с малката си камера да направи суперкадри.

“Беше хубав момент”, спомня си тя без излишен патос.

След Бионсе идва ред на Ким Кардашиян, с която Виктория мечтае да работи отдавна. Цялото семейство, отбелязва тя, има ежедневна нужда от снимки. И тук провидението прави една от обичайните си шеги: нейна клиентка отива на събитие, фотографката изчаква отвън, а наоколо вече дебнат колегите ѝ. Дали защото винаги е усмихната и предразполага звездите, но Ким Кардашиян поглежда точно към обектива на Виктория и тя прави чудесни кадри.

“Не се определям като папарак. Не подвиквам на знаменитостите, не оказвам натиск”, подчертава тя. Просто чака и хваща момента.

Точно по този начин снимката на Виктория с Майли Сайръс става популярна. Прави я на Алеята на славата - място, отворено за всеки, където феновете пристигат от три-четири сутринта, за да си намерят подходящи места. Тук на Виктория отново ѝ помага обективът за приближение. Когато се появява Арнолд Шварценегер, тя е близо до него. Поводът за присъствието му е звездата на Алеята на славата на Крис Уолси. На подобна церемония снима Ал Пачино.

Казва, че там тези дни ще чака Дейвид Бекъм и Том Круз. За разлика отпреди кадрите ѝ от тези вечери вече не се застояват в чекмеджетата. През Getty те пътуват по целия свят. Фотографията й с Никол Кидман е купена от германския Vogue, а тази на Бионсе - от Vanity Fair.

Списъкът ѝ със събития расте. В Париж Виктория работи с модната къща Balmain и снима ревютата им на Седмицата на модата. За оскарите вече две поредни години прави видео заедно с колежка от Нова тв.

На партито на Vanity Fair покрай обектива на Виктория минават близо шейсет звезди: Фран Дрешър, Хейли Бийбър, Зоуи Салдана, Джон Хам, Джеф Безос и съпругата му Лорън Санчес, Стивън Спилбърг, Крис Евънс, Карол Джи, Оливия Родриго, Травис Скот, Ник Джонас и Приянка, Теяна Тейлър, Бела Хадид, Донатела Версаче, Хайди Клум, София Вергара, Никол Кидман, Деми Мур, Дуа Липа, Майкъл Джордан, Тимъти Шаламе и почти цялото семейство Кардашиян - Крис, Кендъл, Кайли, Ким.

Една нощ, шейсет лица, всяко от които си е струвало чакането.

Мистър Бийст се оказва главен герой в едни от най-доходоносните ѝ кадри. Getty търсели свободен фотограф и Виктория преодолява конкуренцията на 30-ина колеги. В събитието участват над сто от най-известните инфлуенсъри. Бийст се появява, тя прави кадрите си и впоследствие те са едни от най-продаваните ѝ.

Но не всяка среща завършва с триумф. Любимият ѝ сериал от години е “Дневниците на вампира” и Виктория месеци наред се надява да види някъде звездата с български произход Нина Добрев. Случаят идва изневиделица, докато снима за Balmain в бутика им в Лос Анджелис. Добрев влиза през вратата като в сцена от сериала и моментално се превръща в най-голямата звезда на вечерта. Фотографката успява да направи няколко кадъра. Но не и да заговори актрисата.

“В мен има някаква срамежливост, особено ако видя любим актьор - признава тя. - Изпуснах си шанса. Не мога да нахалствам.” Въпреки това тя се надява някога да има възможност да поговори със сънародничката си. Именно това става при срещата ѝ с Мария Бакалова, с нея се засякла на две събития, последното в българската църква. Двете си поприказвали и Виктория споделя, че актрисата се държи изключително приятно. “Като мен е, малко е срамежлива - описва я Виктория. - Тепърва ще постигне много неща - в Холивуд е трудно да пробиеш. Но аз винаги съм насреща, ако тя има нужда от мен.”

С Бакалова не е единственият ѝ пряк контакт със звезда. Не след дълго екипът на певицата Ейва Макс поискал от присъстващите фотографи да изпратят кадрите си за одобрение. “Ейва избра шест – моите, единствените, които тя харесала”, щастлива е Виктория. Макар че тя си изпратила координатите, признава, че до звездите в Холивуд не се стига лесно. Около всяка има невидим “ров и стражи”.” Не може просто да си говориш с тях. Те имат гардове, пиари и първо трябва да се мине през тях”, отбелязва Виктория.

Със София Вергара например пробивът дошъл през сина ѝ: запознали се и той свързал Виктория с пиарката ѝ.

Сред най-тежките ѝ спомени е, когато снима един от петимата милионери - Хамиш Хардлинг, които не след дълго ще загинат в малката подводна капсула, спусната до потъналия “Титаник”. Човекът дори ѝ дал визитката си. Но животът е непредвидим и последната му снимка в архива на Getty се оказва, че е заснета от Виктория. Хамиш Хардлинг е един от милионерите, които загинаха в подводната капсула край "Титаник". СНИМКА: ВИКТОРИЯ СИРАКОВА, ГЕТИ

“Много неприятно”, казва тя. Понякога кадрите се превръщат в нещо, което фотографът никога не е искал.

За разлика от тази история срещата ѝ с Брад Пит е доста по-емоционална. Трае точно две минути. Един от големите мостове в Лос Анджелис е затворен като писта. Там “Мерцедес” представят най-новия си модел и канят трима пилоти от Формула 1, а Пит позира пред колата. Пред обектива ѝ застават Лени Кравиц, Дензъл Уошингтън и много други.

На въпроса струва ли си чакането по цяла нощ за един-единствен кадър, отговорът на Виктория е: “Това научих в Америка - да бъда търпелива”.

В София снимала почти всеки ден, в постоянната суетня около поп-фолк звездите. Признава, че винаги когато Галена има нужда от нея, тя ще се отзове. В Лос Анджелис Виктория е принудена да мине на друг ритъм - този на ловеца, който чака с часове за един-единствен “изстрел”. За да се издържа, в началото снима сватби, корпоративни и частни събития, работи за PR агенции. Така вече 5 години, като почти всеки ден си повтаря, че фотографът винаги е на една крачка от голямата опасност: “Трябва да има пламък, иначе става рутина.” Казва, че искрено се радва, когато види популярно лице от екрана да стои на живо пред обектива ѝ.

С мъжа си купуват къща по-миналата година - в долината, дели ги една магистрала от Бевърли Хилс. Изборът е добре изчислен: клиентите ѝ са там - от Санта Моника през Холивуд до Даунтаун.

“По-добре по-малка къща, но близо до центъра на действието, отколкото простор на края на нищото”, смее се Виктория.

Снимките ѝ вече излизат вън Vogue, в италианския и американския Vanity Fair, във Variety, в The Hollywood Reporter, в People, в Us Weekly. Има корици в Grazia, билборд на Сънсет Булевард и реклама на Таймс Скуеър в Ню Йорк.

Но една мечта още чака своя ред.

“Искам моя снимка да излезе и на корицата на Vogue”, усмихва се Виктория. И вече знае коя ще е следващата дълга нощ. Догодина се надява да снима Тейлър Суифт на наградите “Грами”. Как го прави ли? Въпросът винаги опира до това дали човек ще е достатъчно търпелив, за да бъде на пост, когато голямата звезда се появи.