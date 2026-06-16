Том Холанд потвърди брака със Зендая

Актьорът Том Холанд потвърди, че е женен за актрисата и певица Зендая след месеци на ширещи се слухове, че двойката е сключила брак, предаде Пи Ей мидия/ДПА.

Звездите от "Спайдър-Мен" са заедно от почти десетилетие, като преди няколко месеца Зендая беше забелязана да носи подобие на златна брачна халка. Оттогава двойката, която рядко говори за връзката си, не е коментирала слуховете, че е сключила брак.

Въпреки това сега 30-годишният Том Холанд е потвърдил, че са се оженили.

След като изображения, генерирани от изкуствен интелект, които изглеждаха като снимки на двойката по време на церемонията, бяха разпространени масово в интернет, дори техни близки се заблудиха и помислиха, че не са били поканени на тържеството.

На въпрос в интервю за сп. "Ескуайър" дали е трябвало да обясни на членове на семейството, че снимките са фалшиви, Холанд е отговорил: "Не, защото всички бяха там". След което добавя: "Това е всичко, което ще чуете по този въпрос".

Говорейки за съпругата си, актьорът е предложил и рядък поглед към връзката им, отбелязва БТА.

"Нашата професия може да създава много стресови ситуации и е наистина хубаво да имаме солидна основа на връзката, която ще издържи изпитанията на времето", казва той. "В състояние сме да се подкрепяме по начини, по които само ние можем, защото само ние наистина разбираме какво е да живееш такъв живот. Мисля, че това е истински лукс, защото просто не мога да си представя как бих могъл да имам нещо подобно с друг", допълва Том Холанд.

"Така че за мен - аз намерих своя човек. Тя е най-добрата ми приятелка и никога не съм бил по-щастлив, отколкото когато съм с нея, но също така никога не съм се чувствал толкова подкрепен и в безопасност. Точка", казва още актьорът.

В интервюто Холанд също си спомни първите си впечатления от Зендая и отбелязва, че е бил "супер развълнуван" от перспективата да работи с нея и да я опознае.

Том Холанд и Зендая, които пазеха връзката си в тайна, но все пак я потвърдиха през ноември 2021 г., се сгодиха миналата година.