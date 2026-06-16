Принц Джордж тръгва по стъпките на баща си Уилям в колежа „Итън“

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Принц Джордж ще учи в колежа „Итън" от септември, съобщиха от двореца Кенсингтън. Той ще последва стъпките на баща си, принца на Уелс, който също е учил в престижното частно училище в графство Бъркшър, където годишните такси възлизат на около 63 000 британски лири, пише Би Би Си.

Учениците постъпват в училището на 13-годишна възраст, а принц Джордж ще навърши 13 години следващия месец.

Като най-голямо дете на принца и принцесата на Уелс, Джордж е втори в линията за наследяване на британския трон.

Имаше спекулации кое училище ще избере принцът след завършването на училището „Ламбрук" в Бъркшър, където учи заедно със сестра си Шарлот и брат си Луи.

Сред обсъжданите варианти, които се съсредоточаваха основно върху частни, а не държавни училища, беше и колежът „Марлборо" – училището, което е посещавала майка му Катрин.

В крайна сметка обаче беше избран по-традиционният вариант – колежът „Итън", историческо частно училище, основано през XV век, в което са учили 20 британски министър-председатели.

Чичото на принц Джордж – принц Хари, както и неговият прачичо граф Спенсър, също са възпитаници на елитното момчешко училище с пансион.

Сега Джордж ще стане пансионер. Училището разполага с 25 пансионни къщи, всяка от които приема приблизително 55 ученици и се управлява от постоянен персонал, ръководен от домакин-наставник.

„Някои момчета свикват с живота в пансион като риба във вода, докато на други им е нужно повече време", отбелязва справочникът Good Schools Guide, според който всеки ученик в „Итън" разполага със собствена стая. Главният редактор на изданието Мелани Сандърсън определя „Итън" като училище с „впечатляващи съоръжения и просторни терени".

Повечето 13-годишни момчета, които пристигат там през септември, не могат да знаят какво ги очаква в живота като възрастни.

Принц Джордж обаче е изправен пред много специфично бъдеще и родителите му, които имат несравним избор от училища, са решили, че образованието в „Итън" е най-добрата подготовка за живота на съвременен член на кралското семейство", казва тя.

Сред британските политици, учили в „Итън", са бившите премиери Дейвид Камерън и Борис Джонсън, както и Джейкъб Рийс-Мог.

Сред известните възпитаници на училището са актьорите Еди Редмейн, Доминик Уест, Деймиън Луис и Том Хидълстън.

В интервю на 18-годишна възраст принц Уилям споделя, че е бил доволен от времето си в „Итън". „Наистина ми хареса, че можех да бъда просто още един ученик в училището", казва той през юни 2000 г.