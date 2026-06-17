Влади Въргала на търговищка сцена в нова българска пиеса

В Драматичен театър - Търговище започнаха репетиции на новата българска пиеса "Ангели и караконджули" от Хасан Ефраимов и Надя Асенова, които са и режисьори на постановката. Спектакълът е част от програмата "Разширяване на зрителската аудитория и етнически толеранс". Изграден върху принципите на притчата и легендата, текстът представлява приказка с елементи на магически реализъм, съобщиха от театъра.

Към актьорския състав като гост се присъединява Владислав Карамфилов - Въргала, който се завръща на търговищка сцена след над 50 участия в постановката „Когато светът беше шарен". В пиесата той ще си партнира с актьорите от трупата на театъра Любомир Фърков, Божидар Попчев, Атанас Махнев, Радослав Радев, Маргарита Маркова и Моника Динова, за която спектакълът е професионален дебют.

Сценографията е дело на Тодор Райков, познат на публиката с работата си по спектаклите „Сън в лятна нощ", „Напразни усилия на любовта", „Ана от другата страна" и „Брак по спешност". Музиката е на Емил Цонев.

Премиерата на "Ангели и караконджули" е планирана за 27 септември 2026 г. на сцената на Драматичен театър - Търговище.