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Влади Въргала на търговищка сцена в нова българска пиеса

Ваньо Стоилов

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Наздравица за успеха на новата пиеса в Търговище Снимка: Драматичен театър - Търговище

В Драматичен театър - Търговище започнаха репетиции на новата българска пиеса "Ангели и караконджули" от Хасан Ефраимов и Надя Асенова, които са и режисьори на постановката. Спектакълът е част от програмата "Разширяване на зрителската аудитория и етнически толеранс". Изграден върху принципите на притчата и легендата, текстът представлява приказка с елементи на магически реализъм, съобщиха от театъра.

Към актьорския състав като гост се присъединява Владислав Карамфилов - Въргала, който се завръща на търговищка сцена след над 50 участия в постановката „Когато светът беше шарен". В пиесата той ще си партнира с актьорите от трупата на театъра Любомир Фърков, Божидар Попчев, Атанас Махнев, Радослав Радев, Маргарита Маркова и Моника Динова, за която спектакълът е професионален дебют.

Сценографията е дело на Тодор Райков, познат на публиката с работата си по спектаклите „Сън в лятна нощ", „Напразни усилия на любовта", „Ана от другата страна" и „Брак по спешност". Музиката е на Емил Цонев.

Премиерата на "Ангели и караконджули" е планирана за 27 септември 2026 г. на сцената на Драматичен театър - Търговище.

Наздравица за успеха на новата пиеса в Търговище Снимка: Драматичен театър - Търговище

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