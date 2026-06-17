Дара и Джокович се срещнали случайно, пуснаха се как танцуват на Bangaranga (Видео)

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Победителката от "Евровизия" 2026 Дара публикува в инстаграма си клипче как танцува със знаменития тенисист Новак Джокович и дъщеря му Тара на песента си Bangaranga.

"Колко е малък светът. Когато съдбата проговори, просто я слушаш... и танцуваш „Бангаранга". Вчера случайно се срещнах с Новак, докато вечерях - най-неочакваната среща, но някак си ми се струваше, че е трябвало да се случи", пише Дара.

След победата на Дара на песенния конкурс тенисистът за първи път публикува клип, озвучен от Bangaranga. Тогава той танцува отново с дъщеря си Тара.