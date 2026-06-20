Как ChatGPT помага при скандал вкъщи - Къци Вапцаров ще покаже в Сатирата

След първия си игрален филм тв водещият написа и пиеса, сам ще я режисира

Може ли ChatGPT да решава проблемите между мъж и жена? На чия страна застава в споровете и помага ли при аргументацията? Тези въпроси вълнуват телевизионния водещ Къци Вапцаров покрай примерите, които вижда около себе си. Все повече хора използват изкуствения интелект, за да решават споровете помежду си и това го вдъхновило да напише пиеса.

Работното заглавие е “Жената пита ChatGPT”, а Къци Вапцаров освен автор влиза и в нова роля - режисьор на спектакъла. Това е първото му представление. Директорът на Сатиричния театър “Алеко Константинов” Калин Сърменов много харесал пиесата и затова я включва в репертоара. Репетициите вече започнаха, а премиерата се очаква през октомври.

Главните роли са на съпруг и съпруга. Жената е романтична, нежна, чувствителна, а мъжът - писател. Сюжетът се заплита, когато

мъжът се ядосва на жена си и

решава да с поръча кукла робот

през ChatGPT. Оттам нататък се получават забавни и интересни ситуации между тримата. В ролите влизат Теодор Елмазов, Елена Атанасова и Елина Огнянова, а гласът на изкуствения интелект ще бъде изпълнен от Георги Спасов.

“Това е модерна тема - как общуваме с ChatGPT дори и в споровете помежду си и как могат мъж и жена да се справят с караниците, използвайки изкуствения интелект”, разказва Къци Вапцаров пред “24 часа”. Според него все повече хора ползват виртуалния асистент, за да им помогне да намерят по-добра аргументация при споровете, както и да им даде доказателства на това, което самите те мислят за най-правилно. “ChatGPT сякаш е много ново модерно средство, чрез което хората спорят. Преди са го правили директно помежду си. Това е забавно и интересно”, казва авторът на пиесата. Той признава, че докато я писал, много се е забавлявал.

Самият Къци също ползвал ChatGPT и твърди, че му помага. “Имаме много приятна и културна комуникация с него, много съм доволен. Винаги си го поздравявам много вежливо, благодаря му. Той също е много мил. Казвам му: “Благодаря, ти ми помогна да достигна до този извод. И той отговаря: “Не, ти сам достигна до това, просто си говорихме”. Много е забавно.”

За спектакъла Къци отново ще работи

в тандем със сина си Асен,

който ще направи музиката. Двамата бяха добър екип в първия игрален филм на Къци като режисьор - “Добри родители”. Премиерата беше миналата година, а лентата разказва за тежката съдба на майка и отнетите ѝ деца. В главната роля влезе Лина Златева. Лентата беше първата съвместна работа на баща и син. Талантливият млад композитор е завършил престижния музикален колеж “Бъркли” в САЩ със специалност китара и филмова музика.

Любимият телевизионен водещ липсва на зрителите, след като вече не го виждат на екрана. Дълги години Вапцаров беше лице на емблематичното предаване “Риск печели, риск губи”. Шоуто стартира по Ефир 2 на БНТ като самостоятелно предаване. А от 2000 г. се излъчваше по Би Ти Ви, но бе свалено през 2005 г. След осемгодишно прекъсване - през 2013 г., се завърна в ефира на Тв7.

Къци започва телевизионната си кариера с развлекателното предаване на БНТ “Невада”. Малко по-късно става водещ и продуцент на любимото детско предаване “Кой е по-по-най”. Първата версия на шоуто създава през 1991 г. като сцена за детска изява на живо в зала. Скоро след това превръща идеята си в предаване за кабелната телевизия “7 дни”. От 2000 до 2013 г. то се излъчва всеки уикенд по Би Ти Ви. Къци Вапцаров с двете си книги на Пролетния панаир пред НДК

Пред “24 часа” миналата година той разказа, че си е обещал един ден да издаде книжка с бисери от “Кой е по-по-най” - шоуто, което дава поле за изява на най-малките.

Все още обаче не го е направил, но издаде две книжки тази година. Едната е “Цвете мое” с любовна поезия. А другата е “Небесни балончета”, в която

събира 200 стихотворения, писани 40 години

- от студентските му години, периода, когато играе в театъра в Габрово, та до днес. Книжката е с красивите илюстрации на Васил Василев - Зуека.