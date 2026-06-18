Финландска художничка показва “танцуващи чудеса”

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Тайра Тигер с изложба

в галерия "Нюанс"

Покана всеки да забави крачка и да се потопи в пространство на свобода и въображение отправя финландската художничка Тайра Тигер, която ще гостува в страната ни. Тя за първи път представя изложба със свои творби в галерия “Нюанс”.

Експозицията ѝ е наречена “Добре дошли в страната на танцуващите чудеса” и пренася в свят, в който делничното постепенно се разтваря, а пространството се изпълва с движение, ритъм и цвят.

Творбите на Тигер

черпят вдъхновение от

музиката и природата

Земни елементи, органични форми и музикални ритми се преобразяват във визуален език със свои собствени, свободно следвани правила.

Всяка картина е като прозорец към малка вселена на чудеса, където мечти, мелодии, природни форми и реалност се преплитат като в непрекъснат танц.

Тайра Тигер е родена през 1970 г. в Хелзинки, където живее и работи и сега. Завършва Свободното художествено училище във финландската столица през 2003 г., а през 2014 г. придобива бакалавърска степен по изкуства в Института по дизайн и изящни изкуства към Университета по приложни науки LAB University of Applied Sciences.

Творба на Тайгер

Тайра Тигер работи предимно в областта на маслената живопис. В центъра на творческия ѝ процес стоят физическият акт на рисуване, богатата материалност на живописта и силното присъствие на цвета, които се превръщат в отличителни белези на нейните многопластови и експресивни произведения.

Вече повече от 20 години Тайра Тигер активно представя своето творчество в самостоятелни изложби и

участва в множество

групови проекти както

във Финландия,

така и на международната художествена сцена.

Експозицията, с която гостува в България, включва акрилни и маслени живописни произведения. “Добре дошли в страната на танцуващите чудеса” не търси предварително зададени тълкувания и не изисква готов анализ. Тя предлага свобода – пространство, в което всеки може да открие свой собствен ритъм, своя лична интерпретация и своя танц.

Изложбата се открива в четвъртък, на 18 юни, от 18 ч и ще остане в галерията до 4 юли.

