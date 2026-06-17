Над 50 лични снимки на Кръстьо Сарафов в “Ново раждане”

Повече от 50 лични снимки на Кръстьо Сарафов, както и непоказвани досега фотографии от представления с негово участие ще бъдат част от изложбата “Ново раждане”, посветена на 150 години от рождението на видния актьор.

Посетителите ще могат да го видят на снимка в сцени от спектакли като “Волпоне”, “Първите” и “Егор Буличов и другите”. Изложбата ще представи негови портрети, рисувани от майстори на четката като Дечко Узунов, Петър Вълчев и Михаил Кръстев. Част от ценните експонати ще е и негова бронзова скулптура, дело на Андрей Николов. В експозицията могат да се видят още скици на костюмите, с които е играл известният артист, както и афиши и лични негови документи.

Сарафов е роден на 6 април 1876 г. в село Либяхово (днес с. Илинден, Гоцеделчевско). Още на 15 години прави първите си стъпки на сцената, а само няколко години по-късно заминава за Санкт Петербург, където завършва Императорското театрално училище с отличен успех. Той е сред първите български актьори с професионално театрално образование в Европа.

Кръстьо Сарафов става част от Народния театър през 1906 г. Това е и сцената, на която той прави десетки незабравими роли и оставя трайна следа както като актьор, така и като режисьор. В продължение на повече от четири десетилетия той изгражда репертоар, който очертава естетическите хоризонти на българския театър.

Изложбата в негова памет “Ново раждане” ще запознае публиката с малко известни факти от живота и творческия му път. Тя е част от инициативите и тържествата, с които в рамките на цялата 2026 година НАТФИЗ отдава почит на видния български артист и театрал, чието име носи. Откриването е на 24 юни, сряда, в артзона “19:42”.

