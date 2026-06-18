Училище за малки скаути

Лято е! Време за игри и занимания на открито! Новата поредица за горското училище на госпожа Бухалка (изд. “Фют”) запознава децата с природата и с умения, които ще са им нужни, когато са далеч от удобствата на дома. Поредицата включва книгите “Нощен лагер в гората”, “Дъждовен ден в гората”, “Лов на съкровища”, “Голям заслон за всички”. Децата ще се научат да връзват здрави възли, да строят заслон, да се ориентират в местността, да разпознават видовете дървета и признаците за промяна на времето. Дори не е нужно да ходите далече, за да направите някои от нещата, които се учат в горското училище.

