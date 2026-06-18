Вражда между 2 фамилии с паранормални таланти

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Софи Харпър работи в магазинчето на обичната си леля. Там се предлагат кристали, карти таро и други предмети от паранормалната сфера. Заедно с Люк Уелс тя узнава, че нейната леля и неговият чичо поддържат тайна връзка, при това от години. А сега и двамата са изчезнали безследно.

Мистерията е голяма, защото двете фамилии Харпър и Уелс притежават паранормални таланти и въпреки че изпитват взаимно недоверие, заедно пазят отдавна погребана тайна.

Джейн Ан Кренц разказва тайнствения сюжет в новия си роман “Магазинчето на Хидън Лейн” (изд. “Хермес”).

