Най-ценното за Румен Радев са поздравите от децата и изненадата от Десислава

Днес празнува първият, бил начело и на президентството, и на правителството. И това не е единственият прецедент, с който Румен Радев ще остане в политическата ни история. Преди 10 г. той влетя в нея без опит, но бързо показа, че може да овладее висшия пилотаж и по високите етажи на управлението. С лекота спечели втори президентски мандат, после стана първият, тръгнал си от поста предсрочно. И просто пресече жълтите павета, за да влезе в кабинета отсреща и да поеме изпълнителната власт. Още неродена като партия, неговата “Прогресивна България” получи пълно мнозинство в парламента, което не се беше случвало от четвърт век насам.

Като политик, на когото вярват и безрезервно следват голям брой избиратели, Радев със сигурност ще се радва на безброй поздравления за рождения ден. Ще получи такива и от чуждите държавни лидери. Но безспорно най-ценни са му пожеланията на децата му. Със съпругата му Десислава пък обичат да си подаряват емоции, а не предмети, преди години тя го изненада с рафтинг по Струма, така че и сега подаръкът надали ще е тривиален. Така, както пътят му дотук в политиката и управлението е нестандартен, а по всичко личи и че няма да е кратък.

“24 часа” му пожелава здраве!