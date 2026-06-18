Акад. Карталов: Сам отмених “Опера на площада”, но ще проведем фестивала на риск

Трибуната с 1144 места и огромната сцена вече се строят, общината затваря улиците около "Св. Ал. Невски" за месец

От два дни работници строят площадка за сцена и за трибуни пред храм-паметника “Св. Александър Невски” в столицата за традиционния вече летен фестивал “Опера на площада”. Столичната община пък съобщи, че във връзка с провеждането му за времето между 9 юли и 9 август за движение и за паркиране се затварят улиците в карето около храма.

Само допреди два-три дни провеждането на фестивала беше под въпрос

и Софийската опера и балет дори започна преди седмица да връща пари за вече купени билети.

“Сам реших да отменя фестивала, нито е виновна общината, нито Министерството на културата. Просто при това медийно зомбиране, че “няма пари”, “хазната е празна” и “трябват ограничения”, си казах “Ами министерството откъде ще намери пари?". Прецених, че е по-достойно да направим крачка назад”, каза преди ден пред журналисти директорът на операта акад. Пламен Карталов. И обясни, че провеждането му все пак е разрешено, но “под риск”.

Всъщност провеждането на фестивала е станало възможно, след като финансовото министерство е разрешило на операта да използва спечелените вече приходи. По закон държавата отпуска субсидия срещу всеки закупен билет за сценичните изкуства, но също така прибира в хазната самите приходи, срещу които се определя субсидията. Липсата на редовен бюджет обаче прави невъзможно планирането за повече от един месец напред във времето, а програмите на театрите се съставят поне за три-четири месеца напред, тъй като в случая се канят големи международни звезди, чиито хонорари са огромни за нашите мащаби.

“Можехме, разбира се, да направим така, че публиката да седи на обикновени пластмасови столове, но все пак не е сериозно - ще имаме трибуна с 1144 места и огромна сцена пред вратите на храм-паметника”, каза също Карталов.

В самата програма на фестивала се е наложила само една промяна - вместо мюзикъла “Клетниците”, чийто състав е огромен и трудно може да се събере, ще се играе “Мама миа” - спектакъл, който тази година навършва 9 години на сцената и е гледан от повече от 1,5 млн. зрители.

Това ще е неговото последно завъртане на сцена,

тъй като държателята на лиценза - Music Theatre International, има други планове за бъдещето и прекратява лиценза. Затова последните 5 представления ще са между 24 и 28 юли пред “Св. Ал. Невски”, а преди това ще се играе още 8 пъти в самата зала, започвайки от края на тази седмица.

Фокусът на фестивала обаче са четирите спектакъла на двете едноактни опери - “Селска чест” и “Палячи”, които се играят в една вечер. Първите три спектакъла се дирижират от Франческо Роза, а за последния идва световноизвестният Даниел Орен. Той ще дирижира и спектакъла “Турандот” на 9 август, който е

посветен на 100-годишнината от премиерата на тази опера на Пучини

За спектакъла идват Екатерина Семенчук и Хорхе Леон.

Между тези изяви - на 1 август, ще се играе “Рилският пустинник”, посветен на светеца Иван Рилски.