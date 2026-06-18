Най-малкият ни кулинар в рубриката “Гастрогуру” e 6-годишната Ивона

Запалва се по готвенето заради Виктор Ангелов и “Хелс Кичън”

Едва 6-годишна, а вече голям кулинар - Ивона Маринова от Силистра, влиза смело в кухнята и в рубриката ни “Гастрогуру”. Тя е първият толкова малък участник в любимата кулинарна поредица, в която всеки ден излизат интересни рецепти на читатели.

С помощта на майка си Деница Димитрова Ивона изпраща рецепта за крем баклава. “За 6-годишно дете е надминала себе си и смело мога да твърдя, че готви по-умело и вкусно от мен”, казва майката пред “24 часа”. Родителите на Ивона ѝ помагат само като ѝ описват рецептите, които иска да приготви, защото тя все още не може да чете. С всичко останало сама се справя.

Интересът ѝ към кулинарията се запалва, докато гледа шеф Виктор Ангелов в предаването “Хелс Кичън”. “Той е нейният идол. Тя е най-големият му фен”, разказва майка ѝ.

Затова и миналата година пътува стотици километри от Силистра до София, за да бъде сред гостите, които гледат на живо как участниците готвят в кулинарната надпревара. Оттогава и тя иска да приготвя сложните рецепти. Вкъщи прави ястията, с които се състезават нейните любимци в предаването.

Съвсем наскоро дядо ѝ показва и рубриката ни “Гастрогуру”, като предлага да приготви крамбъл с ябълки и череши - рецепта, изпратена от нашата редовна читателка Наталия Панчева. Тогава Ивона сама предлага и тя да се включи със свое ястие. Скоро ще покаже и първата си авторска рецепта за торта. В нея съчетава трите си любими десерта и получава нов, който нарича “Шеф Ивона”.

Наесен малката кулинарка ще прекрачи прага на първи клас, а в редакцията очакваме още нейни рецепти.