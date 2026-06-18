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Празнува Росен Карадимов, който направи видима КЗК

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През изминалата година ерудираният юрист с безспорен професионализъм успя да утвърди КЗК като активен и видим регулатор, който не остава безучастен при съмнения за изкривяване на пазарната среда. Под негово ръководство комисията засили контрола върху картелните практики, нелоялната конкуренция и злоупотребите, които ощетяват потребителите. След редовното седмично заседание на комисията, което се провежда всеки четвъртък, и след като почерпи колегите си днес, обаче му предстои да решава още един проблем - как да привлече още кадри, с чиято помощ КЗК да изпълнява новите правомощия, които последните промени в закона вмениха на комисията.

“24 часа” му желае здраве,  неизчерпаема енергия и успех и в това начинание!

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