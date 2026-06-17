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Оригиналният състав на група “Чикаго” с концерти в София, Варна и Пловдив през ноември

Христо Николов

[email protected]

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Група “Чикаго” през 70-те години на миналия век

За първи път в България феновете ще имат възможност да чуят най-големите хитове на легендарната група “Чикаго” в изпълнение на оригинални членове на групата. На сцената във Варна, София и Пловдив през ноември ще се появи основателят на “Чикаго” - Дани Серафин, както и емблематичните вокалисти Джеф Кофи и Кени Ситера заедно с други музиканти, които са част от автентичната история на бандата.

“Чикаго” е една от най-успешните и най-дълго просъществували рокгрупи в САЩ с продадени над 100 милиона записа. Техни са хитове като If You Leave Me Now, Hard to Say I’m Sorry, 25 or 6 to 4 и Saturday in the Park.

Когато е основана през 1967 г., групата първоначално носи името “Чикаго Трензит Ъторити”. Те самите определят музиката си като “рокендрол група с хорни”. “Чикаго” съчетават елементи на класическа музика, джаз, ритъм енд блус и поп музика. Започват кариерата си със силно политически ангажирани песни, като с времето се преориентират към по-мек звук и през 70-те и 80-те години създават дълга поредица от популярни хитове.

Група “Чикаго” през 70-те години на миналия век

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