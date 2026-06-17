Б.Т.Р. записаха за първи път обща песен с Любо Киров

За първи път емблематичните имена на българската рок и поп сцена Б.Т.Р. и Любо Киров записаха обща песен. Парчето се казва “Ще бъда там” и е по музика на Славчо Николов, а текстът е на Яна Николова. Аранжиментът е на групата и на Антоний Георгиев от “Ахат”.

Песента съчетава мощния рок заряд на бандата с разпознаваемото вокално присъствие на Любо Киров.

Музикантите ще я изпълнят на живо по време на лятното турне на Б.Т.Р. Голямата обиколка из страната започва на 9 юли в Сандански и ще продължи в Габрово, Русе, Шумен, Пловдив, Бургас, Стара Загора, Варна, Плевен и Велико Търново. А на 27 ноември е последният им концерт в София.

А феновете на групата могат да намерят и първия концертен албум на бандата “30 години Б.Т.Р” от юбилейния концерт. В албума са включени 20 песни от 30-годишната история на групата в нови аранжименти, адаптирани за рок група и симфоничен оркестър. (24часа)