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"Стената преди Апокалипсиса" за 100-годишнината на художника Никола Николов

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„Стената – автопортрет", 1984 г., Никола Николов, ХГ „Станислав Доспевски", Пазарджик

Изложба „Стената преди Апокалипсиса", посветена на 100 години от рождението на художника Никола Николов (1926 – 1998) ще бъде открита на 19 юни, петък, в Художествена галерия „Христо Цокев" в Габрово.

Експозицията, подредена на 1500 кв.м. изложбена площ, представя 200 живописни творби на Никола Николов – творец, който има основен принос за изграждането на културната инфраструктура, определила съвременния културен облик на Габрово.

Живописното творчество на художника, оставило следа в историята на българското изкуство от втората половина на XX век, е представено с творби от фондовете на ХГ „Христо Цокев" – Габрово, Музей „Дом на хумора и сатирата", ХГ „Станислав Доспевски" в Пазарджик, ХГ „Никола Маринов" в Търговище, ХГ „Елена Карамихайлова" в Шумен и неговите наследници.

Изложбата може да бъде видяна до 31 октомври 2026 г.

„Апокалипсис", 1981 г., Никола Николов, ХГ „Христо Цокев", Габрово
„Апокалипсис", 1981 г., Никола Николов, ХГ „Христо Цокев", Габрово

"Съхраняването на паметта както за творчеството, така и за личността на Никола Николов (1926 – 1998) е от изключително значение, не само за изследователската дейност на екипа на Художествена галерия „Христо Цокев", но и за културната идентичност на местната общност", казва д-р Нели Недева, куратор на изложбата.

„Улица 90-та", не датирана, Никола Николов, Музей Дом на хумора и сатирата, Габрово
„Улица 90-та", не датирана, Никола Николов, Музей Дом на хумора и сатирата, Габрово

Роденият в с. Куклен, Пловдивско, художник идва в Габрово през 1957 г., за да стане учител по рисуване в Априловската гимназия. Само за няколко години той успява да улови най-характерното в образа на габровеца и да го изведе като водещо в концепцията за създаването и развитието на редица габровски културни институти като ХГ „Христо Цокев", Музей „Дом на хумора и сатирата", Архитектурно-исторически резерват „Боженци" и фестивали като Международно биенале на хумора и сатирата в изкуството, Карнавален фестивал Габрово, ОХИ „Човекът и труда", чийто приемник днес е Национално триенале по живопис „Мостове" и др. 

 "Живописното творчество на художника безспорно е от изключително значение за историята на българското изкуство от втората половина на XX век", казва още Недева. 

Никола Николов, 80-те години на ХХ век в ателието си, личен архив
Никола Николов, 80-те години на ХХ век в ателието си, личен архив

Никола Николов е носител на наградата на СБХ за цялостно творчество. Посмъртно, за изключителен принос към националната художествена култура и културния живот на Габрово е удостоен със званието „Почетен гражданин на Габрово" през 1998 г.

„Стената – автопортрет", 1984 г., Никола Николов, ХГ „Станислав Доспевски", Пазарджик
„Апокалипсис", 1981 г., Никола Николов, ХГ „Христо Цокев", Габрово
„Улица 90-та", не датирана, Никола Николов, Музей Дом на хумора и сатирата, Габрово
Никола Николов, 80-те години на ХХ век в ателието си, личен архив

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