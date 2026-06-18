"Стената преди Апокалипсиса" за 100-годишнината на художника Никола Николов

Изложба „Стената преди Апокалипсиса", посветена на 100 години от рождението на художника Никола Николов (1926 – 1998) ще бъде открита на 19 юни, петък, в Художествена галерия „Христо Цокев" в Габрово.

Експозицията, подредена на 1500 кв.м. изложбена площ, представя 200 живописни творби на Никола Николов – творец, който има основен принос за изграждането на културната инфраструктура, определила съвременния културен облик на Габрово.

Живописното творчество на художника, оставило следа в историята на българското изкуство от втората половина на XX век, е представено с творби от фондовете на ХГ „Христо Цокев" – Габрово, Музей „Дом на хумора и сатирата", ХГ „Станислав Доспевски" в Пазарджик, ХГ „Никола Маринов" в Търговище, ХГ „Елена Карамихайлова" в Шумен и неговите наследници.

Изложбата може да бъде видяна до 31 октомври 2026 г. „Апокалипсис", 1981 г., Никола Николов, ХГ „Христо Цокев", Габрово

"Съхраняването на паметта както за творчеството, така и за личността на Никола Николов (1926 – 1998) е от изключително значение, не само за изследователската дейност на екипа на Художествена галерия „Христо Цокев", но и за културната идентичност на местната общност", казва д-р Нели Недева, куратор на изложбата. „Улица 90-та", не датирана, Никола Николов, Музей Дом на хумора и сатирата, Габрово

Роденият в с. Куклен, Пловдивско, художник идва в Габрово през 1957 г., за да стане учител по рисуване в Априловската гимназия. Само за няколко години той успява да улови най-характерното в образа на габровеца и да го изведе като водещо в концепцията за създаването и развитието на редица габровски културни институти като ХГ „Христо Цокев", Музей „Дом на хумора и сатирата", Архитектурно-исторически резерват „Боженци" и фестивали като Международно биенале на хумора и сатирата в изкуството, Карнавален фестивал Габрово, ОХИ „Човекът и труда", чийто приемник днес е Национално триенале по живопис „Мостове" и др.

"Живописното творчество на художника безспорно е от изключително значение за историята на българското изкуство от втората половина на XX век", казва още Недева. Никола Николов, 80-те години на ХХ век в ателието си, личен архив

Никола Николов е носител на наградата на СБХ за цялостно творчество. Посмъртно, за изключителен принос към националната художествена култура и културния живот на Габрово е удостоен със званието „Почетен гражданин на Габрово" през 1998 г.