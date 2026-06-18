Продават на търг луксозни коли, скъпи чанти и яхти на милиардерка в затвора

Луксозни коли, скъпи чанти и яхти, собственост на виетнамска милиардерка, ще бъдат пуснати на търг, за да бъдат изплатени дълговете към измамените от нея.

Става дума за една от най-богатите бизнесдами във Виетнам - Труонг Ми Лан. Тя получи две доживотни присъди за ключовата си роля в измама, при която тя и съучастниците ѝ са източили около 44 милиарда долара чрез една от най-големите банки в страната.

Първоначално Ми Лан бе осъдена на смърт през 2024 г. за едно от престъпленията - присвояване на 12 млрд. долара - освен, ако не възстанови 3/4 от сумата.

Миналата година Виетнам отмени смъртната й присъда, като я смени с доживотен затвор. Тя все още обаче трябва да изплати 27 милиарда долара на жертвите на измамата й.

През май две от чантите Hermes на бизнесдамата бяха продадени на търг за близо 540 хиляди долара.

Това се случи въпреки молбата на Труонг чантите Birkin - една от които, закупена в Италия, а другата подарък от малайзийски магнат - да й бъдат върнати като спомен за децата и внуците й, пише Си Ен Ен.

Три от луксозните й коли също си заминаха, продадени на търг - Майбах, БМВ и Лексус. Майбахът бе продаден за близо 630 хиляди долара.

Досега Лан е изплатила около 455 000 долара, а Агенцията за изпълнение на съдебни решения в град Хо Ши Мин все още активно обработва активи, свързани с Лан, с цел изплащане на обезщетение за нанесени щети.

По-рано тази година беше направен опит да бъде продадена на търг яхтата на бизнесдамата. Търгът започна от 2 милиона долара, но след неуспех цената беше намалена с 18%.

69-годишната Лан изгради обширна имотна империя от луксозни жилища и търговски обекти, преди да бъде обвинена в една от най-големите измами в световната история. Разследващите заявиха, че тя е изтеглила 44 милиарда долара под формата на заеми и в брой с помощта на фиктивни фирми и съучастници, като е подкупвала регулаторни органи и длъжностни лица, за да прикрие следите си.

Освен по делото, свързано с 12-те милиарда долара, Лан получи още една доживотна присъда по друго дело за придобиване на имущество чрез измама, пране на пари и незаконни трансгранични преводи.