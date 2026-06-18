Софийска опера на площада представя пред храм паметника „Свети Алексадър Невски" - „Селска чест" и „Палячи"

От 9 до 17 юли Софийската опера кани своята публика на площада пред храм паметника „Свети Александър Невски" . Ще бъдат представени „Селска чест" от Пиетро Маскани и „Палячи" от Руджеро Леонкавало. Режисьор е Пламен Карталов, художник на костюмите е Нела Стоянова. Това съобщиха от пресцентъра на Софийската опера.

Диригентите са: Франческо Роза-на 9, 10 и 11 юли и Даниел Орен –на 15 и 17 юли.

Постановката е международна копродукция с оперните театри в Модена, Пиаченца, Римини и София.

Ето какво казва режисьорът Пламен Карталов:

„Добре известно е, че от началото на своето създаване „Селска чест" и „Палячи" са може би най-често изпълняваните опери в света и неизбежно са били свързани, за да бъдат изпълнени заедно в една и съща вечер, със сигурност поради силната им връзка с италианското културно движение, което се е затвърдило между края на деветнадесети и началото на двадесети век и е известно като Веризъм.

Общото между двете заглавия е, преди всичко театърът на страстта. Силни персонажи, които изглеждат плахи, но се развиват много бързо и експлодират за кратко време. Въпреки различията си, те са дълбоко и фатално свързани помежду си. Съдби, написани с кръв. Главните герои и в двете опери са в капан в свободния си избор за лично щастие. Резултатът е фатален"

За централните партии са ангажирани водещите ни солисти и известни гости. Някои от певците ще участват и в двете заглавия, което е обичайна практика.

В „Селска чест": Сантуца: Радостина Николаева, Габриела Георгиева, Гергана Русекова - Туриду: Винченцо Костанцо, Костадин Андреев, Хорхе де Леон - Алфио – Веселин Михайлов, Роман Бурденко, Лола: Цвета Сарамбелиева, Ина Петрова, Лучия – Весела Яневя .

В постановката на „Палячи", която майсторски вплита театър в театъра, се пренася реалния живот на сцената. Канио изпълняват Амади Лага, Хорхе Де Леон. Две са изпълнителките на Неда – Мила Михова, Станислава Момекова , Нино Мачаидзе,

Тонио - Фабиан Велос, Веселин Михайлов, Роман Бурденко, Бепе: Джузепе Инфантино, Емил Павлов и Хрисимир Дамянов - Силвио – Атанас Младенов

„Истории от вчера, които са и истории от днес, които искаме да разкажем с простотата на фактите, както са се случили, за да оставим зрителя с размисъл, емоция и участие в тези безсмъртни драми от двамата композитори, създаващи музика и визуален театър с мощно емоционално въздействие." казва Пламен Карталов.