Поли Генова пътува 2000 км и стига до най-източната част на Турция за видео

Поли Генова пусна летен хит “Спомени”, а снимането на клипа му се оказва голямо предизвикателство. “Приключението се превърна в преживяване, пътувайки повече от 2000 км към най-източната част на Турция, за да снимаме видеото”, разказа певицата във фейсбук. Някои от кадрите към клипа са направени на върха на планината Немрут. В екипа, работил по музиката и текста на песента, освен Поли са и Крисия Тодорова, Прея, Александър Колев и Денис Попстоев.