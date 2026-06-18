Йотова откри театралните празници в Разлог (Снимки)

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Президентът Илияна Йотова откри в Разлог единадесетото издание на Националните театрални празници „Звездите на театъра". Четиридневната програма включва някои от най-популярните и обичани български театрални постановки.

Официалното откриване бе пред Народно читалище „15 септември 1903–1909". За 11-а поредна година градът е домакин на фестивала, който традиционно събира на една сцена водещи български актьори и спектакли с рекордна посещаемост.

Стартът тази вечер дава „Кой се бои от Вирджиния Улф" с участието на Ирини Жамбонас, Малин Кръстев, Владимир Зомбори и Каталин Старейшинска. В петък е „Личен ефир" с участието на Нона Йотова, Роберта, Оля Малинова, Йоана Захариева – Йоко и Спас Кьосев, с музиката на Дани Милев.

Съботната вечер е запазена за „Колко е важно да бъдеш сериозен" с участието на Владимир Матеев, Симеон Дамянов, Климентина Фърцова, Ели Колева, Георги Къркеланов, Веселин Ранков, Мимоза Базова, Пламена Гетова и Калин Иванов.

Закриването е поверено на юбилейния авторски спектакъл на Камен Донев 55 – „Възгледите на един учител за всеобщата просвета"

Във връзка с провеждането на събитието кметът Красимир Герчев издаде заповед, с която се забранява използването на дронове на 18 юни в централната градска част в часовия диапазон от 17 до 22 ч. Ограничението цели да гарантира обществения ред, сигурността и спокойното протичане на фестивалната програма.