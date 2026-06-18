Президентът Йотова учи малки театрали как да дишат и говорят правилно

Дълъг разговор проведе президентът Илияна Йотова с ученици от детската тетрална школа в Разлог. Те я посрещнаха на откриването на театралните празници в града. Децата бяха облечени като герои от приказките. "Знаете ли как да дишате правилно", попита ги Йотова и им показа, че въздухът трябва да се задръжа в диафрагмата. След това им демонстира и интонацията, с коята трябва да говарят - в началото на изречението е висока, а накрая пада.

Децата разказаха на Йотова любимата си приказка, която играят, а тя им пожела след години да ги види на най-големите театрални сцени у нас. В продължевие на половин час президентът разговаря с много жители на града, които бяха дошли да я посрещнат и не отказа снимка на никого. "Ние много ви обичаме. Вие сте истниски президент и ви желаем успех", поздравиха я от пенсионерския клуб в града.

Жителите на Разлог бяха очаровани, че тя се държи естествено и непринудено, с усмивка и внимание към всеки.

"В тези тревожни дни има едно вълшебно пространство, наречено театрална сцена. Разлог е уникално място, което всяка година дава гостоприемство на българската култура чрез българския театър. Единадесет години е сериозна биография, това е чудесна традиция и тези 11 години пишат вече големия летопис на част от театралното изкуство в България", каза Йотова при откриването на 11-ото издание на Национални празници „Звездите на театъра" в Разлог. Отбеляза, че дори и когато цялата държава беше затворена заради ковид пандемията, в Разлог отново се мислеше за следващото издание на театралните празници. „Това могат да го направят само хора с много широки сърца, които действително мислят и за своите жители, и за своите гости. И това не може да е различно,„след като се намираме в едно от най-дивните места по красота в България между три планини - природна театрална сцена, в която могат да се разкажат много житейски истории, а с театралните празници публиката може да се наслади и на огромния професионализъм на нашите творци. Живеем в много тежки времена - конфликти, войни, тревоги. Това е нещо, което предишното поколение не познава, а сегашното поколение има отговорността да остави мирни и спокойни времена на децата и внуците си. В тези тревожни дни има едно вълшебно пространство, наречено театрална сцена", допълни Йотова. При откриването Илияна Йотова изказа благодарност към кмета на Разлог Красимир Герчев за упоритостта, с която осъществяват театралните празници, както и на артистичния директор на фестивала Нона Йотова. „Зная с колко любов направихте този фестивал и продължавате да го правите", допълни държавният глава.

Йотова благодари на кмета Красимир Герчев и артистичния директор на театралния фестивал - актрисата Нона Йотова, за това, че вече 11 години организират празниците с гостуване на най-добрите постановки на столичните театри в града. Йотова изгледа в публиката първата постановка „Кой се бои от Вирджиния Улф" от Едуард Олби на Малък градски театър „Зад канала", с която бе открит фестивалът.

Кметът на града подари на държавния глава традиционна местна запеска (шевица) за успех.