Започва 45-ият Национален фестивал на книгата в Солун

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45-ият Национален фестивал на книгата, отваря врати днес в Солун и ще продължи до 5 юли по крайбрежната алея на Новия плаж.

Тазгодишното издание е посветено на 100-годишнината от създаването на Аристотелов университет в Солун и събира над 500 издатели от цяла Гърция, представени в 100 изложбени щанда. По този повод Централната библиотека на висшето училище ще представи преиздание на рядък медицински труд от 1500 година, произведение на древногръцкия лекар Гален.

Организатор на събитието е Съюз на издателите в Северна Гърция в партньорство с община Солун и с подкрепата на гръцкото Министерство на културата.

След рекордните над 350 000 посетители през миналата година организаторите очакват още по-голям интерес към юбилейното издание на фестивала.

Програмата включва десетки представяния на книги, срещи с автори, дискусии и тематична изложба на комикси.

Сред основните събития е дискусията „Устойчивост на водните ресурси", която ще се проведе на 21 юни край паметника на Александър Велики. Темата ще бъде посветена на климатичните промени, сушите, наводненията и европейските политики за управление на водите.

Предвидени са още образователни инициативи за деца и възрастни, философски дискусии и културни прояви, свързани с историята на Солун и византийското наследство на града.

Фестивалът ще бъде отворен всеки ден от 19:00 до 23:00 часа и се очаква да привлече хиляди любители на книгите от Гърция и чужбина.