Откриха неизвестен ръкопис на Моцарт със седем произведения в Париж

Неизвестна досега тетрадка с композиции на Волфганг Амадеус Моцарт беше открита в Националната библиотека на Франция (BnF) в Париж. Оригиналният ръкопис съдържа седем произведения за флейта и арфа, които ще бъдат изпълнени публично за първи път на 21 юни по повод Празника на музиката.

Ръкописът е намерен на 2 февруари сред пакет анонимни музикални документи, съхранявани в библиотеката. След извършена експертна проверка в края на април автентичността му е потвърдена от Bibliotheca Mozartiana в Залцбург – родния град на великия композитор.

Добре запазената тетрадка включва 44 страници и съдържа около дузина урока по композиция, създадени от Моцарт по време на последния му престой в Париж през 1778 г. Сред тях се открояват седем произведения за флейта и арфа, като последното е останало незавършено, съобщиха от библиотеката пред АФП.

Според Франсоа-Пиер Гоа, уредник в музикалния отдел на BnF и откривател на ръкописа, композиторът е преподавал тези уроци ежедневно между май и юли 1778 г. на Мари-Луиз-Филипин дьо Бониер дьо Гин – дъщеря на херцога дьо Гин и изключително даровита арфистка.

„Това е значително откритие, признато от специалистите", заяви директорът на Националната библиотека на Франция Жил Пеко. По думите му находката разкрива неизвестни подробности за младия Моцарт като преподавател и показва творческия му диалог с неговата ученичка.

От библиотеката посочват, че композициите са създавани съвместно от учителя и ученичката. Всяка творба е започвала от идея на Моцарт, а в крайния резултат почеркът на двамата се преплита в различна степен.

Седемте произведения, които досега не са били известни на музикалния свят, ще бъдат представени пред поканена публика в сградата на Националната библиотека на Франция. Изпълнението ще бъде поверено на музикантите от Филхармоничния оркестър на Радио Франс – флейтистката Матилд Калдерини и арфиста Никола Тюлие.

Творбите са с обща продължителност около 20 минути. Те вече са записани и ще бъдат излъчени в понеделник от 15:00 часа местно време по радио „Франс Мюзик". По време на концерта публиката ще има възможност да види и оригиналния ръкопис на Моцарт, предаде БГНЕС.