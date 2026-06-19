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Лична кислородна капсула иска Рики Мартин за концерта си в Истанбул

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Рики Мартин СНИМКА: Инстаграм

Лична кислородна капсула и кална баня са сред необичайните изисквания на Рики Мартин около концерта му в Истанбул на 11 юли, съобщава турската телевизия CNN Türk.

Според организаторите условията са част от т.нар. „райдър" на звездата - списък с изисквания за подготовка и възстановяване преди и след изяви. От екипа на певеца посочват, че той използва подобни процедури за възстановяване на физическата си форма по време на турнета.

Концертът в Истанбул е част от световното му турне и вече предизвиква силен интерес сред феновете.

Рики Мартин държи на комфорта си. В други случаи част от изискванията му са били специално контролирани температурни условия, строго организирани зони за почивка без външен достъп и детайлни насоки по отношение на храната и хигиената в гримьорните, характерни за мащабни международни поп турнета.

Желанията му са нищо на фона на тези на други звезди в музикалната индустрия. Освен всичко те невинаги са удовлетворени напълно. 

Групата Van Halen се прочу с прочутото си изискване за купа M&M's, в която не трябва да има кафяви бонбони – като тест дали организаторите спазват техническите изисквания на концерта.

Рики Мартин СНИМКА: Инстаграм

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