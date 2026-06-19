Организираха вечер посветена на твореца Кристо в Българския културен институт в Париж

На 18 юни в Българския културен институт (БКИ) в Париж се състоя вечер под наслов „Българският лик на Кристо“, посветена на твореца от български произход Христо Явашев – Кристо.

Специални гости бяха министърът на културата Евтим Милошев и директорът на фондация „Кристо и Жан-Клод“ Владимир Явашев.

В рамките на събитието генералният директор на Българската телеграфна агенция (БТА) Кирил Вълчев представи френския превод на броя на ЛИК „Кристо и Жан-Клод на 90 във вечността“.

В рамките на „Българският лик на Кристо“ бяха припомнени и интервюта с Кристо на журналистите Евгения Атанасова, Даниел Ненчев и доц. Георги Лозанов.

Изкуството на Жан-Клод и Кристо е символ на високото изкуство, каза министърът на културата Евтим Милошев. „Тази вечер е специална, защото е посветена на един от може би най-разпознаваемите български автори по света – Христо Явашев-Кристо, и Жан-Клод“, каза министър Милошев и допълни, че не би си позволил да говори с клишета за тях. Той коментира изключителното, по думите му, усещане за свобода и духа на тези творци. „Да обичаш, да вярваш и да постигнеш това, което те изразява по начин, по който да докоснеш милиони хора по целия свят“, каза министъра за творчеството на Кристо и Жан-Клод.

Най-важното нещо, което остава след Кристо и Жан-Клод, освен спомените за проектите, е отношението към изкуството в публичното пространство и това как то събужда интерес на хора, които дори не са свързани с изкуство“, каза директорът на фондация „Кристо и Жан-Клод“ Владимир Явашев. Той се обърна към министъра на културата с призива да се поддържа изкуството в публичното пространство, както и да се правят повече проекти за младите художници. „За публиката е важно това става и да се случва“, подчерта Владимир Явашев.

Кристо може да даде на съвременния българин самочувствието, че може да бъде успешен и успехът му може да го направи световноизвестен, посочи генералният директор на БТА Кирил Вълчев. „Кристо не само е роден в българския град Габрово преди 90 години на 13 юни 1935 г., но е и възпитан и образован в България – повод не за патриотарство, а за смирено приемане, че талантът, създаващ общочовешко изкуство, може да се роди навсякъде, но и в България“, допълни той.

Директорката на БКИ в Париж Десислава Бинева изрази благодарността си към генералния директор на БТА и към неговия на екип, благодарение на които в Париж се представя специалното издание на списание ЛИК, посветено на Кристо и Жан-Клод. „Поправете ме, ако греша, но мисля, че това е единственото издание, което обединява публикации на български медии, посветено на Кристо и Жан-Клод“, каза тя.

„Изключително важно е, че историята на Кристо тръгва от Габрово, България. През 1956 г. Кристо бяга не от Габрово, не от България, не от семейството, не от приятелите си… Той бяга от един затвор. Бяга от репресиите на една тоталитарна власт, която му казва как да рисува. Която му казва и как да не рисува. Която му казва какво да говори и какво да не говори“, каза журналистът Даниел Ненчев. Според него този трамплин е изключително важен. „За да имаш този порив към свободата, трябва да бягаш от нещо, което не е свобода. И Кристо успява да го направи по блестящ начин“, допълни журналистът.

„Фактът, че толкова много хора са напълнили залата, означава, че изкуството на Кристо събира хората и е живо. Кристо умееше да събира хора, които нямат нищо дори общо с изкуството. Неговото изкуство караше хора от необичайни среди да общуват и да се потапят в неговия свят и след това да го следват цял живот“, каза журналистката Евгения Атанасова. Тя сподели, че срещата ѝ с Кристо и Жан-Клод променя нея и нейния живот завинаги. „Това, което всъщност намирам за особено вълнуващо днес, е, че моделите, които Кристо и Жан-Клод са открили, всъщност се възприемат от много творци“, каза още тя. Според нея по този начин Кристо дава в ръцете на младите артисти тези малки инструменти, с които те да могат да работят и да намерят своя път и своя език.

Сред присъстващите на събитието в БКИ в Париж бяха посланикът на България във Франция Радка Балабанова-Рулева, Лор Мартен Пуле – директорка на проекта „Опакованата триумфална арка“ на Кристо, присъства и Диди Явашева. Сред гостите в публиката, запълнила изцяло залата на БКИ във френската столица, имаше представители на българските училища във Франция, артисти, архитекти, адвокати и писатели от български произход, както и французи.

За френскоезичните в публиката преводът на събитието на живо бе дело на Камелия Конакчиева-Трибулен, училищен ръководител на Българското училище „Кирил и Методий“ в Париж.

Събитието се състоя по време на арт инсталацията в Париж La Caverne du Pont Neuf („Пещерата на Пон Ньоф“) на френския артист JR, която отдава почит към творчеството на Кристо и Жан-Клод. Тя е вдъхновена и инсталацията им „Опакованият Пон Ньоф“, създадена през 1985 г, пише БТА.

В края на вечерта министър Милошев, генералният директор на БТА Кирил Вълчев, директорът на фондация „Кристо и Жан-Клод“ Владимир Явашев, директорът на БКИ в Париж Десислава Бинева, журналистите Евгения Атанасова и Даниел Ненчев, както и други гости на събитието посетиха арт инсталацията La Caverne du Pont Neuf.