„КНИГАТА“ подкрепя четвъртия национален конкурс “Янаки Петров” – как да участвате

Започна приемът на творби за участие в четвъртото издание на националния конкурс "Янаки Петров", който се организира от община Средец. Тази година той се провежда в паметта на Калин Терзийски – един от съорганизаторите на литературната надпревара и пръв председател на журито. Писателят ще бъде почетен с рецитал по време на церемонията на награждаване на най-добрите участници в конкурса.

„Това ще стане на 4 септември - обясни Станимир Димитров от Дирекция "Образование, социални дейности, здравеопазване, култура, интеграция на малцинствата и вероизповедание". - На тази дата през 1999 г. почива Янаки Петров".

Приемат се творби в два раздела – поезия и проза, като няма конкретна тема и ограничение на възрастта.

„Няма да има промени и в раздаването на наградите - уточни Станимир Димитров. - Членовете на журито и тази година остават в тайна, за да бъде оценяването обективно".

На пресконференция, на която присъстваха председателят на Общинския съвет на Средец Динко Цъцаров и зам.-кметът на Средец Живко Гърков, двамата подчертаха значимостта на конкурса и това, че местната администрация трябва да подкрепя подобни културни прояви.

Творби се приемат до 15 август 2026 г. на адрес [email protected].

Ще бъдат селектирани двайсет от тях, от които ще бъдат подбрани най-добрите. Тези произведения ще влязат в четвъртия алманах на конкурса, който излиза с помощта на Община Средец и ще бъде издаден от „КНИГАТА". Традиционно издателството ще връчи и своята специална награда.

За повече информация пишете на имейл: [email protected].