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Министър Милошев: Кристо е символ на свободата и изкуството, достигнало до милиони

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Министърът на културата Евтим Милошев на специална културна вечер под надслов „Българският лик на Кристо", организирана в Българския културен институт в Париж СНИМКА: Министерство на културата

Кристо е символ на свободата и изкуството, достигнало до милиони. Това заяви министърът на културата Евтим Милошев на  специална културна вечер под надслов „Българският лик на Кристо", организирана в Българския културен институт в Париж. В изказването си той подчерта значението на събитието за популяризирането на българската култура и изкуство във Франция и Европа, съобщиха от министерството. 

„Изключително развълнуван се чувствам, че съм тук, в Българския културен институт, в поредна културна вечер, която има за цел да повиши видимостта на българската култура и изкуство във Франция и Европа", заяви Милошев.

По време на събитието генералният директор на БТА Кирил Вълчев представи френския превод на специалния брой на списание „ЛИК" – „Кристо и Жан-Клод на 90 във вечността", с който агенцията отбеляза 90 години от рождението на двамата световноизвестни творци.

Министърът определи инициативата като част от културната политика на България, осъществявана чрез Българския културен институт, и подчерта, че вечерта е посветена на един от най-разпознаваемите български артисти в света – Христо Явашев-Кристо, заедно с Жан-Клод.

„Кристо е символ на свободата и изкуството, достигнало до милиони хора", посочи той.

Милошев изрази и благодарност към Българската телеграфна агенция за инициативата да издава специални броеве на списание „ЛИК" на чужди езици, като определи това като важен инструмент за културна дипломация. Той благодари и на авторите и изследователите, популяризиращи творчеството на Кристо и Жан-Клод – Евгения Атанасова, Даниел Ненчев и доц. Георги Лозанов.

Специалният брой на „ЛИК" е издаден на английски, немски и френски език, като френското издание е реализирано с подкрепата на Министерството на културата.

Министърът на културата Евтим Милошев на специална културна вечер под надслов „Българският лик на Кристо", организирана в Българския културен институт в Париж СНИМКА: Министерство на културата
Министърът на културата Евтим Милошев на специална културна вечер под надслов „Българският лик на Кристо", организирана в Българския културен институт в Париж СНИМКА: Министерство на културата
Министърът на културата Евтим Милошев на специална културна вечер под надслов „Българският лик на Кристо", организирана в Българския културен институт в Париж СНИМКА: Министерство на културата
Министърът на културата Евтим Милошев на специална културна вечер под надслов „Българският лик на Кристо", организирана в Българския културен институт в Париж СНИМКА: Министерство на културата
Министърът на културата Евтим Милошев на специална културна вечер под надслов „Българският лик на Кристо", организирана в Българския културен институт в Париж СНИМКА: Министерство на културата
Министърът на културата Евтим Милошев на специална културна вечер под надслов „Българският лик на Кристо", организирана в Българския културен институт в Париж СНИМКА: Министерство на културата

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