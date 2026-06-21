Не приемат журналистика Стаси Анастасов, затова се “мъчи” с бизнес – днес ръководи най-луксозните яхти в света

Роденият в Плевен българин дели живота си между Стокхолм и Швейцария

Историята на родения на 29 юни 1961 г. в Плевен Стаси Анастасов със сигурност може да послужи като сюжет за касов филм. През май българинът оглави групировката “Ферети”, която със суперлуксозните си яхти е символ на Made in Italy по света. За да стигне дотук обаче, той преминава през половината свят, има шведско и швейцарско гражданство.

Анастасов не израства сред фабрики, финансови пазари или корпорации. Детството му преминава зад кулисите на оперни театри, в атмосфера на музика, пътувания и непрекъснати срещи с различни култури. Майка му е оперна певица, а баща му - цигулар. Заради професионалните им ангажименти семейството се мести непрекъснато между различни държави. Още като дете бъдещият мениджър вижда свят, който за мнозина остава недостъпен дори в зряла възраст.

Един от най-ярките спомени от ранните му години е участието му в детския хор на операта “Аида” по време на представление в Кайро. Докато други деца играят по улиците, той наблюдава артистите зад сцената, слуша репетиции и попива усещането за международна среда. По-късно сам ще каже, че именно този начин на живот го е превърнал в “изключително мултикултурен човек”. Не е случайно, че през следващите десетилетия ще

живее и работи в Европа,

Северна Америка, Азия и

Близкия изток

Днес, на 64 години, Анастасов е първият българин, застанал начело на индустрия, чиито продукти са символ на изключителния лукс. Ferretti Group е една от най-престижните компании в света на луксозното корабостроене. От май тази година той е главен изпълнителен директор на групата, която притежава седем прочути марки. Сред тях са легендарната Riva, иновативната Wally, спортната Pershing, престижната Ferretti Yachts, както и Custom Line, CRN и Itama. В действителност шест от тези седем марки принадлежат към абсолютния връх на световния луксозен сектор и са символ на италианското майсторство, дизайн и инженерство.

Любопитното е, че първата мечта на българина няма нищо общо с бизнеса. Стаси Анастасов искал да стане журналист. Както сам разказва, през 1982 г. кандидатства журналистика в Стокхолм, но не го приемат. “Така бях принуден да се занимавам с бизнес - ужасна съдба”, шегува се той. Именно затова и до днес изпитва особена симпатия към журналистите.

След неуспешния опит да стане журналист започва дълга корпоративна кариера. Близо три десетилетия прекарва в гиганта Procter&Gamble. Последната му голяма спирка преди “Ферети” е Duracell, където заема поста президент и главен изпълнителен директор. Именно затова назначаването му начело на корабостроителна група изненадва мнозина. За първи път човек без предишен опит в яхтената индустрия получава възможност да управлява една от най-емблематичните компании в сектора.

Анастасов обаче гледа на това като на предимство. Той идва от свят, в който продуктите се продават на милиони потребители. Във “Ферети” пък ситуацията е коренно различна. Групата произвежда приблизително 250 яхти годишно. “Това са достатъчно малко лодки, за да мога практически да имам всички клиенти в телефонния си указател”, казва той.

В първите си седмици на новия пост прекарва почти всяка минута в срещи с доставчици, брокери, капитани и притежатели на яхти. Вместо да прави презентации и да произнася речи, предпочита да слуша. Една от най-важните идеи на Анастасов е свързана с новото поколение свръхбогати хора. Според него светът преживява исторически момент. Благодарение на технологиите, изкуствения интелект и дигиталната икономика се появяват огромен брой нови милиардери. Много от тях са между 30 и 40-годишни, които нямат нищо общо с класическия образ на богаташите. “Някои се разхождат по къси панталони, изглеждат напълно обикновени хора, а всъщност са продали току-що собствената си компания за 10 милиарда долара. Някой трябва да каже на тези хора да си купят яхта, а не още един имот”.

Според Анастасов много от новите богаташи не са израснали с морска култура. Някои никога не са плавали, а други дори не умеят да плуват. Той е убеден, че секторът трябва да стане по-привлекателен и по-разбираем за тях. “Трябва да им кажем: не купувайте четвърта или пета къща. Купете си къща върху водата”, обича да повтаря той.

Друга често цитирана негова позиция е, че яхтите не трябва да бъдат разглеждани просто като луксозни предмети. “Ние не продаваме чанти”, казва той. Макар че някои марки могат да се сравняват по престиж с Hermes или Louis Vuitton, според него яхтата е нещо много по-сложно. Това е продукт, на който хората поверяват собствената си безопасност, както и сигурността на своите семейства и приятели сред морето, вятъра и вълните. Зад всяка яхта стоят инженери, майстори, производители на двигатели, специалисти по материали, бояджии и десетки други професии.

Той често използва и друг пример. Според него класическата марка яхти Riva на групата “Ферети” спокойно би могла да стои като произведение на изкуството в нечий хол. Но същевременно тази красота трябва да бъде подкрепена от най-модерни технологии, комуникационни системи, шумоизолация, стабилизация, надеждност и издръжливост. Именно съчетанието между изкуство, занаятчийство и инженерство превръща яхтите във впечатляващи продукти.

Марката “Рива” е основана през XIX век на езерото Изео и през 50-те и 60-те години се превръща в символ на “долче вита”. По палубите на нейните дървени лодки са се появявали София Лорен, Брижит Бардо, Марчело Мастрояни, Грейс Кели и други световни знаменитости. Според Анастасов обаче славното минало не е достатъчно - не може вечно да се разчита само на снимки на легендарни актьори и принцеси. Затова една от основните му задачи е да направи всички марки от групата по-привлекателни за младите поколения.

“Ферети” вече е преминала

границата от 1,2 милиарда

евро годишни приходи,

но според него размерът сам по себе си не е достатъчен. Вярва, че много компании, създадени от изключителни предприемачи, са силни в продажбите и личните отношения, но често разчитат прекалено много на отделни личности. Затова иска да изгради структура, основана повече на процеси, системи и технологии.

В личния му живот морето заема също толкова важно място, колкото и в професионалния. Преди 40 г. Стаси Анастасов среща съпругата си на плаж. Оттогава двамата са заедно. Двете им дъщери и синът им са най-голямата му гордост. Оливия работи в сферата на изкуствения интелект. Аманда изучава право и има впечатляваща спортна кариера във ветроходството. Една от дъщерите му дори става световна шампионка в клас Nacra през 2016 г. Синът Оскар следва икономика в Стокхолм. Семейството на българина разделя времето си между Женева и Вербие. За да отпразнува 40-годишния брак с жена си, Анастасов е планирал няколкодневно пътешествие по вода. “Няма да е с една от нашите яхти, защото бях планирал всичко още преди 18 месеца. Но следващия път със сигурност ще бъде с една от тях”.

Когато говори за успеха, Анастасов рядко насочва вниманието към себе си. “Не съм тук, за да изграждам лична легенда. Тук съм, за да свърша отлична работа. Хората, които най-много искам да направя горди, са трите ми деца”, казва той.

На въпроса какво никога не би променил, Стаси Анастасов отговоря категорично, че това е стилът Made in Italy. “Най-добрата пица е италианска и най-добрите яхти в света са италиански. Точка”, казва той.