Любовен сюжет в Народния: Радина с главни роли и с подкрепата на Пламен, а Деян режисира любимата си Анна Кошко

В един и същи театър се "пресичат" пътищата на четиримата актьори

Красиви любовни истории, каквито самият живот режисира, се преплитат в Народния театър “Иван Вазов”. В общ сюжет, но вече с различни роли участват Радина Кърджилова и Деян Донков - не като двойка, а като колеги влизат в храма на Мелпомена. Двамата отдавна не са заедно и разбира се, освен театъра, под чийто покрив играят, ги свързват и двете им момчета - Йоан и Христо.

Но Народният театър все така е мястото, което ги събира. Двамата са част от трупата от години. Радина извървява сериозния път на кариерата си именно там, където се шлифова като една от най-добрите актриси на българската театрална сцена. Все със сериозни роли в тежки спектакли се нагърбва актрисата с иначе крехка външност. Преди десетина години зрителите я познаваха повече от телевизионните сериали, в които участваше, но сега дори Антонио Бандерас я гледа на сцената. Спектакълът “Медея”, в чиято главна роля влиза Радина, смая и публиката в Мадрид, където беше представен шест пъти през април. На международната сцена българската трупа се представи блестящо и въпреки че испанците не разбират българските реплики, усещат професионализма на нашите актьори.

Със замах Радина Кърджилова играе този сезон и в другите успешни спектакли на театъра - “Венецианският търговец”, “Хага”, “Бащата”, “Частици жена”, “Нора”, “Разходка с Гогол” и “Хеда Габлер”. Радина Кърджилова и Пламен Димов в една от първите си снимки заедно в социалните мрежи Снимка: Инстаграм

Във “Венецианският търговец” например тя блестящо се справя да говори на пет езика - юдео-испански (ладино), арагонски, арабски, английски и френски. В “Нора” за главната роля я избра световноизвестният руски режисьор Тимофей Кулябин, който постави спектакъла у нас. А в “Частици жена”

прави една от най-силните и

зрели роли в кариерата си,

пресъздавайки майчината болка без излишна патетика. Героинята ѝ губи бебето си, докато ражда у дома. Още с премиерата си спектакълът получи силни отзиви от критиката и публиката, които го определиха като едно от най-разтърсващите и смели заглавия в съвременния български театър.

Изключително емоционален и труден за гледане е и “Бащата” - психологическият трилър, който разглежда темата за деменцията, алцхаймер и постепенната загуба на паметта и личността. В главната роля влиза Владо Пенев, а Радина отново има тежката задача да изиграе страдащата му дъщеря.

Образът ѝ в “Хеда Габлер” е също не по-малко сложен и противоречив. Отново в центъра на сюжета актрисата пресъздава “женският Хамлет”, както описват Хеда Габлер - една от най-сложните, желани и емблематични женски роли в цялата световна драматургия.

В този спектакъл обаче, чиято премиера беше миналата година, Радина Кърджилова и Деян Донков отново застанаха един до друг на театралната сцена. Събра ги режисьорът Тимофей Кулябин. В мегапроекта си той представя действието на голяма сцена, но и на много локации в София - в кафенета, апартаменти, художествена галерия, а публиката в реално време ги вижда на големи екрани в залата.

Медиите многократно писаха за този спектакъл не само заради мащабния му формат и световноизвестния режисьор, а и защото събра Радина с бившия ѝ мъж Деян и с новата ѝ любов - колегата ѝ от театъра Пламен Димов. Пламен има епизодична кратка роля в спектакъла, но това не попречи на любопитството на зрителите да видят как се случва този “любовен триъгълник” на сцената.

Пламен Димов и Радина вече почти две години си партнират и в живота, и на сцената. Двамата излизат заедно в Народния театър и във “Венецианският търговец”, “Хага”, “Разходка с Гогол”.

Открито споделят любовта си с нежни

и романтични снимки

в социалните мрежи и коментари. “Ако сутрин се събуждаш, вкъщи всичко е спокойно, звучи музика и има детски смях, значи се събуждаш на правилното място. Благодаря ти за това, любов”, така Пламен честити рождения ден на Радина. Тя навърши 40 години преди дни, а той ѝ благодари: “За това, че ме научи да дишам спокойно, да чувам и виждам! И да повярвам”.

Предстои им хубаво лято. Ще пътуват с кемпер и са решили да са с общо трите им деца. Пламен Димов също има син от предишната си връзка. А идилията ще е пълна, като вземат и кучето си. Радина Кърджилова и Пламен Димов на влизане в театъра преди церемонията за наградите “Икар” СНИМКА: ПЛАМЕН КОДРОВ

Точно миналата година обаче бащата на Радина - художникът Христо Кърджилов, потвърди пред медиите, че двамата са се разделили. Плод на караница или по-остър скандал е било това решение, но само за кратко. Отношенията помежду им се запазиха и като че ли разцъфтяват все по-силно. Доказателства са честите снимки, които споделят и влюбените коментари, които си пишат под публикациите в социалните мрежи. Пламен Димов и от сцената на наградите “Икар” се обясни в любов на Радина. Той спечели отличието за главна мъжка роля за образа си на Леоне в “Глембаеви” на режисьора Ивица Булян, който се играе в Народния театър. В кратката си реч благодари на родителите си и на сина си, че му дава смисъл, както и на Народния театър, че му дава възможност да се среща с режисьори от световна величина. Благодари на Ивица Булян за спектакъла “Глембаеви” и каза: “Рада, благодаря ти и на теб, че те има. Обичам те, не на инат”. Тя развълнувано го гледаше от публиката.

Паралелно със силното си присъствие на театралната сцена актьорът стана и любимец на зрителите в сериала “Вяра, надежда, любов”, който се излъчваше по Би Ти Ви.

Актьорът от почти десет години е в трупата на Народния театър. Дебютът му на най-голямата ни сцена е с много трудна роля - на Исус в спектакъла “Последното изкушение” по Никос Казандзакис. Образът му и начинът, по който играе, със сигурност привличат вниманието на световните режисьори, които поставят спектакли у нас.

Хърватският режисьор Ивица Булян го избра за “Глембаеви”, чиято премиера беше в края на миналата година. След дългия и труден кастинг Робърт Уилсън също остава впечатлен от него и го поставя в една от централните и най-поетични роли в грандиозния спектакъл “Бурята”. Джон Малкович пък показа комедийния му талант, като го избра за “Оръжията и човекът”. Въпреки скандала, който се разрази около пиесата преди две години заради обвинения, че текстът осмива българската история и представя българите по лош начин, спектакълът представя по забавен и комедиен начин сблъсъка между романтичните илюзии за войната и реалността, пречупени през неочаквана любовна история. Анна Кошко като Мерилин Монро, а Деян Донков - д-р Грийнсън, в “Последният час на Мерилин Монро” СНИМКА: СТЕФАН ЗДРАВЕСКИ / ФЕЙСБУК

Точно такава се зароди и между Деян Донков и младата актриса Анна Кошко. Неусетно пламва любовта им, докато репетират спектакъла “Гнездото на гарвана” в Драматичния театър “Адриана Будевска” в Бургас. Месец след като се запознава с него, младата актриса Анна Кошко си казала: “Майко мила! Не искам да приключва, харесва ми, чувствам се на място. Аз много добре усещам хората и няма как да ме излъжат тези очи”. На актьора му направило впечатление колко добре говори български, тъй като е родена в руския град Томск.

И въпреки голямата възрастова разлика помежду им - 26 години,

двамата все по-сигурно се затвърждават като дует не

само в живота, а и в актьорската професия

Донков направи своя режисьорски дебют през 2018 г. и оттогава оставя все по-силен почерк в спектаклите си. В режисьорската си работа той залага на психологическа дълбочина, изследване на човешката самота и вяра, както и на силно визуален и метафоричен театър. Неговите проекти често размиват границата между реалност и въображение, поставяйки актьорската игра на преден план.

Той режисира любимата си Анна Кошко в “Последният час на Мерилин Монро”. Публиката определя младата актриса за изключително автентична, убедителна и показваща сложна палитра от емоционални състояния - от несигурност до нежност. Спектакълът е с документален характер и пресъздава последната психоаналитична сесия на холивудската икона Мерилин Монро с нейния лекар часове преди смъртта ѝ на 5 август 1962 г. Донков като режисьор не се фокусира върху жълтини около смъртта на актрисата, а изцяло показва нейната уязвимост, детски травми и самота.

Сега двамата усилено репетират нов спектакъл, но този път ще го играят в Драматично-кукления театър “Константин Величков” в Пазарджик. Впрочем Анна Кошко стана част от трупата на театъра в началото на тази година. А до премиерата на 2 юли остава много малко време. И в това представление, наречено “Любовъртеж”, двамата действат като добър тандем - той режисьор, а тя в главната роля. Спектакълът е комедийна драма за страха от любовта и хаоса, който понякога хората сами създават. Донков прави сценичен прочит, вдъхновен от “Хоровод на любовта” на Артур Шницлер и “Синята стая” на Дейвид Хеър. В оригиналния текст сюжетът се развива в десет сцени между двойки. Във всяка следваща сцена единият партньор от предишната се среща с нов персонаж, докато в последната сцена кръгът се затваря с героя от самото начало. Веригата от срещи преминава през различни социални слоеве – от проститутката и войника до аристократа. Основното послание е, че копнежът и разочарованието са универсални.

Двамата излизат и извън театралната сцена. Преди дни приключиха снимките на видеоклипа към песента “Зов”. Проектът е на писателя, поет и художник Росен Карамфилов. Въпреки че е с детска церебрална парализа, синът на големия художник Кольо Карамфилов развива изключително динамична и многостранна кариера в изкуството, чупейки всякакви стереотипи. Деян Донков и Анна Кошко в спектакъла “Гнездото на гарвана” в Драматичния театър “Адриана Будевска” в Бургас

“Не съществуват достатъчно силни думи за това, което Деян Донков направи за проекта “Зов”. И романът, и песента имат сходна енергия - помитаща в най-хубавия смисъл. Той я почувства с клетките си, припозна я за своя”, пише Росен Карамфилов в социалните мрежи. Донков е и режисьор, и сценарист, и главен актьор към видеоклипа на песента, като участва и любимата му Анна Кошко.

Около новините за съвместната им работа обаче често излизат и по жълтите сайтове

какви ли не статии с твърдения, че има сериозни

скандали помежду им и дори физическа агресия

Някои медии съвсем доукрасяват пикантната история, че съседи са викали полиция заради викове и крясъци. Пред “24 часа” Анна Кошко отрече лъжите: “Деян има най-доброто сърце, което съм срещала, обичаме се и сме щастливи”. Фотосесия на актьорите за новия спектакъл "Любовъртеж" Снимка: Инстаграм профил на Ана Кошко

Наскоро актрисата отново описа колко много негативни и обидни коментари чува за себе си и Деян Донков. Тя отслабва драстично с 8 килограма за месец около подготовката за образа на Мерилин Монро миналата година. Тогава хората около нея ѝ казват: “Кожа и кости си" и “Ще те духне вятърът”, а в социалните мрежи се появяват и колажи “преди” и “след” връзката им с Деян. “Исках да кача за ролята, която ми предстоеше, но от стрес не можех да се храня и стигнах до почти болно състояние - близо до анорексия”, разказа актрисата. “Деян най-много се притесняваше за мен и се опитваше да помогне”, написа още тя.

Каквото и да се пише за връзката на едната и на другата двойка, е сигурно - и четиримата актьори са с успешни кариери и правят едни от най-запомнящите се роли на театралната и филмовата сцена у нас.