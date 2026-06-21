ТЕСТ: Добър организатор ли сте?

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1. Компанията иска да пътувате през уикенда. Какво правите?

а) Веднага търся хотели, вили и цени.

б) Чакам другите да предложат.

в) Съгласявам се, но тайно се надявам нещо да се обърка.

2. Кога ще звъннете, ако трябва да запазите маса за събота вечер?

а) Още в понеделник, за да е сигурно.

б) В четвъртък или петък, когато знам точната бройка на хората.

в) В събота за най-сигурно.

3. Как действате, когато събирате пари за общ подарък?

а) Седмица по-рано събирам пари от всички.

б) Просто давам пари, когато ми поискат.

в) Купувам нещо сам в последния момент.

4. Закъснявате ли за срещи с приятели?

а) Винаги пристигам 5 мин. по-рано.

б) Рядко, но когато се случи, закъснявам с до 10 мин.

в) Тръгвам от вкъщи в часа на срещата.

5. Лесно ли се съобразяваш с графиците на всички в компанията?

а) Да, измислям вариант, който да е удобен за всички.

б) Опитвам се, но ако някой има възражения, му казвам да се оправя.

в) Не ми се занимава, а просто казвам кога ми е удобно на мен.

6. Какво правиш, ако някой от групата закъснява с потвърждението дали ще идва?

а) Звъня му директно или му пиша, за да знам точната бройка хора.

б) Подсещам го веднъж в общия чат и го оставям да се сети сам.

в) Изобщо не го питам повторно.

7. Как се справяш с намирането на транспорт, ако ще ходите на място извън града?

а) Разпределям хората по колите по-рано, за да съм сигурен, че всички имат транспорт.

б) Пиша в общата група и оставям всички да се разберат помежду си.

в) Не ме интересува как ще се стигне, аз гледам да уредя своето място.

8. Как реагираш, ако в последния момент двама души се откажат от общо събиране?

а) Ядосвам се, защото ми развалят резервацията или плановете за транспорта, но бързо преправям плана.

б) Не ми пука особено, важното е, че останалите сме точни и ще си изкараме добре.

в) Използвам повода, за да се откажа и аз.

9. Трябва да се избере клуб, ресторант или вила, но всеки в компанията иска нещо различно. Какво правиш?

а) Пускам анкета с 2/3 конкретни опции.

б) Оставям ги да спорят в общата група и накрая отивам там, където има мнозинство.

в) Казвам: “Вие решете, на мен ми е все едно”.

10. Какво правиш, когато организираш парти у вас?

а) Разпитвам всеки предварително кой какво пие/яде и поръчвам всичко.

б) Взимам пици и казвам на другите да донесат неща за пиене и десерт.

в) Не подготвям нищо. Когато пристигнат всички, тогава решаваме какво да поръчаме.

11. Как реагираш, ако приятел ти каже, че иска да доведе негов познат на общото ви събиране?

а) Нямам против, но разпитвам за него, за да знам дали ще пасне на обстановката.

б) Съгласявам се, без да го мисля излишно.

в) Против съм, защото не харесвам неканени гости,

12. Как се чувствате в деня на събитието, което вие сте организирали?

а) Леко напрегнат, защото се притеснявам от това дали всичко ще мине по план.

б) Напълно спокойно, защото знам, че съм предвидил всичко.

в) Изморен още преди да е започнало и тайно съжалявам, че се наех да организирам нещо подобно. Снимка: Пекселс

Най-много отговори “а”:

Ти си двигателят на компанията! Без теб групата най-вероятно нямаше да излезе от безкрайните чатове. Ти си човекът, който предлага и превръща идеите си в реалност. Приятелите ти знаят, че ако ти се захванеш с организанизирането на събитие, то ще бъде изпипано до последния детайл и ще мине по мед и масло. Внимавай обаче да не поемаш целия стрес върху себе си. Понякога оставяй и другите да се изявят, за да можеш да си изкараш добре.

Най-много отговори “б”:

Идеалният съотборник в плановете! Ти си супер балансиран, защото лесно се навиваш за купони, не мрънкаш за мястото или часа и винаги си точен с парите или транспорта. Не изпитваш нужда непрекъснато да водиш организацията, но ако се наложи, с удоволствие помагаш, за да може всички да си прекарате добре.

Най-много отговори “в”:

Ти си кралят на импровизацията! За теб плановете и графиците са истинско мъчение. Ти следваш своите правила, като гледаш да ги напаснеш с общия план. Трудно се съгласяваш за купони и празненства. Дори ако се съгласиш, винаги има опция да се откажеш в последния момент. Въпреки това, когато се появиш на събиране, носиш страхотно настроение, което компенсира липсата на организация у теб. Снимка: Пекселс

5 съвета за перфектното събиране

1. Делегирайте задачи. Дори да сте роден организатор, разпределете дребните задачи. Това не само ще ви освободи от стреса, но и ще накара всички в компанията да се чувстват ангажирани и съпричастни към общото събиране.

2. Използвайте анкети. Това е един от най-бързите варианти за решаване на даден казус и перфектно замества безкрайните чатове.

3. Бъдете гъвкави. При планирането на събитие си оставете няколко избора, защото колкото по перфектен е планът, толкова по-възможно е да има сътресения.

4. Не угаждайте на всички. В по-големите компании е почти невъзможно да се изпълнят желанията на всички. Затова изберете място, което е лесно достъпно и се харесва на по-голяма част от групата.

5. Финансова коректност. За да нямате неудобни ситуации с пари, използвайте приложенията за бързи преводи, така избягвате напрежение в компанията. Чистите сметки гарантират добри приятелства, а и по този начин си спестявате неудобството, когато трябва да подсещате приятел да ви върне парите.