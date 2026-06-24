Бойното кръщение на Любен Генов, който 70 г. е вестникар - репортаж как спасяват деца под връх Ботев

Искал да става научен работник, а днес е живата история на вестникарството у нас - започнал от най-ниското стъпало, станал главен редактор на три големи издания

Журналистът вестникар.

Така се определя Любен Генов, който прекарва 70 от 90-те си години, отдаден на журналистиката.

През целия си живот съм се занимавал с вестници. Това е занаят, обяснява Генов, който е живата история на вестникарството у нас.

Започнал от най-ниското стъпало в професията, той стига и до най-високото - става главен редактор на няколко издания, а днес пак започва деня си с онова, на което посвещава седем десетилетия от живота си - страниците на вестника.

Всъщност на младини изобщо не предполага, че именно това ще е творческият му път. Роден е на 24 юни 1936 г. в Пазарджик, и двамата му родители са учители по български език. Баща му по-късно е професор в Института за български език и литература. Обграден само от научни работници, младият Любен съвсем естествено вижда и своето развитие в тази сфера. Но животът има план за него. Още като студент във Факултета по славянски филологии в СУ “Св. Кл. Охридски” прави първите си стъпки в журналистиката, като участва в издаването на студентския вестник.

“Исках да ставам научен работник, бях в научния кръжок на академик Емил Георгиев, не се интересувах от журналистиката, тя ме влечеше само заради футбола. Бях запалянко и играех като титуляр в отборите на “Септември” и “Академик”, разказва Генов.

Един ден негов приятел - Благомир Сираков, го моли да поеме неговата работа - той участвал в правенето на студентския вестник “Софийски университет”, но се разболял и нямало как да се справи, затова попитал Любен дали може да го замести.

“Тогава тъкмо започвах в университета. Благомир учеше българска филология, аз - Славянска филология с чешки език”, обяснява Генов. Между другото именно покрай специалността си в университета разбира, че едни от най-добрите писатели на Чехия са били юристи. “Юристът търси отговор на определени въпроси, а се оказа впоследствие, че и моята професия ще е такава”, усмихва се журналистът.

И така заради своя приятел

в края на 50-те години

Генов за първи път се докосва

до магията на правенето

на вестници

“Само студенти списваха “Софийски университет”, ръководеше ни един от преподавателите. Това беше бойното ми кръщение.” Макар първоначално да иска да става инженер на речни тролейбуси, заради което чете куп различни списания, книги, накрая професията сама го открива за себе си.

Любен Генов с колеги от вестник “Поглед” СНИМКИ: РАДА ПЕТКОВА И ИВАН ГРИГОРОВ В най-активните си години Генов работи във вестниците “Поглед”, “Труд” и “Отечествен фронт”, на които е бил и главен редактор. Избиран е за секретар и главен секретар на Съюза на българските журналисти. След Десети ноември заедно с Евгений Станчев правят вестник “Новини плюс”. До ден днешен Генов споменава определението на Евгений за добър журналист - този, който умее да пише кратко, но подробно. “Вестникарството е занаят - голям, страшен, труден. Всеки ден чета вестник. Любимият ми е “24 часа”, казва Генов.

Съпругата му Ваня дълги години е завеждащ международния отдел на в. “Ехо”. Дъщеря му Екатерина Генова е известен телевизионен водещ - нейно е култовото предаване на обществената телевизия “Ах, тези муцуни”. После Генова бе и директор на дирекция “БНТ Свят и региони”. Внуците му Ивайло и Филип също вървят по журналистическия път в семейството, а най-големият Любен е отдаден на световните финанси и инвестициите.

“Когато започнах да помагам в студентския вестник “Софийски университет”, никой не ме питаше дали знам нещо - щом съм там, значи мога да се справя, макар хабер да си нямах от вестник.” И започва да се учи на всичко - за всяка статия, която трябва да влезе на страниците, да е с точно определени на брой редове, къде трябва да се разположи, как се оформят късни новини. “Нямах си и идея от оформлението и правенето на вестник. Тези, които свързваха вестника в цеха, ме ругаеха непрекъснато. По едно време си казах: щом те го правят, защо и аз да не ги ругая. Изострих езика и аз. Те се стреснаха, но започнахме да се разбираме. Това беше навлизането ми в професията. 70 години само като вестникар съм работил и не съжалявам за това”, разказва Генов.

Всъщност само няколко месеца се изявява на друго поприще - става учител по литература, защото се налага да замести майка си, когато тя се пенсионира. “Директор беше един от тримата братя Даскалови. И тримата бяха родени в село Братя Даскалови”, спомня си с усмивка Любен Генов. “Много съм доволен, че попаднах именно там, защото това ми даде и началния тласък в журналистиката”, добавя той.

Напуска, защото не иска да става учител. Вече е направил първите си стъпки във вестник и това много му харесва -

за него тази професия

е будителска дейност,

денонощно бдение за новини. “Те идват една след друга, а не по график, новините идват от живота. Но това е и големият кусур, защото, когато правиш вестник, трябва винаги да си готов да сменяш материал в последния момент заради по-новия”, разказва Генов.

Заедно с Евгений Станчев (вляво) Генов прави вестник “Новини плюс”. Да, случва се да допуска грешки в работата си, но никога страшни или фатални. Почва в професията като технически уредник в “Народна младеж”, а малко след това се запознава с отговорния секретар на изданието Димитър Георгиев и със заместник главния редактор Георги Тодорчев. Стават приятели, виждат потенциала у по-младия Любен и му предлагат да го направят зам. отговорен секретар, той се съгласява. Но новата задача се оказва нелека.

“20-ина години бях в тази функция - слуга и на едните от отделите на вестника, и на другите от дежурния екип. Но те никога не се държаха с мен като такъв, а като с равностоен”, разказва Любен Генов.

Бойното му кръщение като

репортер извън редакцията

е със статия, която прави

от връх Ботев

Пише за хората, които дежурят в метеорологичната станция там. Първия път стига до тях пеша, през снега. След това ги посещава още няколко пъти. “Първият ми репортаж за вестник изобщо бе за “Народна младеж”, разказва Генов. Пише за ученически клас, който се качва към върха. Но заради лошото време и силния снеговалеж се налага спасителната служба да спасява децата. “Едно от момичетата беше замръзнало и беше починало, не успяха да го съживят. Заглавието ми беше “Върхът бушува.”

Сред най-интересните материали, по които работи, е анкета от времето, когато баща му със свои колеги подготвя като редактор 10 тома със съчинения на Елин Пелин. Талантливият художник Борис Ангелушев е илюстратор, а Любен е изпратен в родното село на писателя Байлово да разпитва на място как Елин Пелин пишел разказите си. “Беше чудесна школа - да разбереш как е създал “Гераците”, “Андрешко”, “Летен ден” - това е една симфония! Оттам съм свикнал да търся корените на всяко произведение”, обяснява Генов.

В началото на 90-те трябвало да прави материал за артистите, които са уволнени от Народния театър. Отива да гледа представлението “Играта Джин” в Театър 199, в която си партнират в продължение на два часа Георги Георгиев-Гец и Таня Масалитинова. Генов е силно впечатлен от блестящата им игра. Накрая тръгват заедно към Военния клуб, а актьорите сами си носят дрехите в куфари. “Тия велики хора, актьори от най-високо равнище, мъкнеха сами багажите си”, разказва Генов. В следващо представление гледа пак Гец и Таня Масалитинова заедно със Славка Славова в “Удушвачът”. Получава поредно доказателство за големия им талант.

Генов се познава със строителя Димитър Барбуков и разбира за интереса на предприемача към изкуството и културата. А

от ефира на предаването

“Ах, тези муцуни”

Гинка Станчева казва, че

добрите актьори не бива

да бъдат пенсионирани

и призовава да се създаде театър, в който да играят уволнените заради възраст артисти. След този апел на актрисата и след няколко разговора с Барбуков у нас се създава първият частен театър “Барбуков”, а в него влизат едни от най-големите - Славка Славова, Таня Масалитинова, Мария Стефанова, Гинка Станчева, Георги Георгиев-Гец. “Те станаха екип, изнасяха представления из цяла България. Този театър имаше голям успех”, спомня си Генов.

Афишът за изложбата по случай 90-ия рожден ден на Любен Генов След като работи във в. “Отечествен фронт”, журналистът става зам. отговорен секретар във в. “Труд”, където след години застава и на най-високата позиция - главен редактор. “Бях главен редактор и на в. “Отечествен фронт”, и на в. “Поглед” в едни от най-силните му години. Като такъв приключи активната ми журналистическа кариера”, спомня си Генов.

Колегите му и сега могат да говорят за неговата феноменална способност да следи едновременно радио, телевизия, агенции и разговори в редакцията, без да пропусне важна новина. Той умеел да открива онзи детайл, който превръща обикновения факт в истинска новина. Затова мнозина го определят като “школа по журналистика”, от която са се учили поколения репортери. “Не съм уволняван за грешки и никога не съм уволнявал никого през живота си”, казва Генов.

След като се пенсионира, Иван Гранитски кани Генов да стане постоянен автор в неговото списание “Везни”, където 5-6 години той прави рубриката “На върха на перото”. “Сам си измислях темата, никой не ми се бъркаше, тогава съм написал едни от най-хубавите си текстове”, категоричен е журналистът.

По покана на тогавашния ректор на УНСС покойния проф. Борислав Борисов Любен Генов ръководи няколко години студентския екип на вестника на университета. “Цялата преподавателска колегия ме прие радушно. Спомените ми от участието в списването на този вестник са топли”, разказва Генов. Работи с екип от десетина студенти, всеки достатъчно интелигентен и с амбицията да се развива в журналистическата професия. Организират редакция, заедно обсъждат темите, които да разработват. А покрай дискусиите

често слушат с вълнение и

историите на Генов от опита

му в различните издания,

в които е оставил своята следа. Днес много от тези студенти вече са известни репортери и водещи, а и преподаватели по журналистика - вървят по стъпките на Любен Генов.

Откриват изложба с негови снимки

навръх 90-ия му рожден ден

“Журналистиката - моята стихия. Любен Генов на 90” е името на изложбата, която ще покаже в кадри пътя му в професията.

Експозицията е под наслов “70 години, посветени на журналистиката, в снимки” и проследява седемте десетилетия, които Генов посвещава на журналистиката. Тя не представя личен семеен архив, а професионални фотографии, свързани с различни събития и периоди от кариерата на журналиста.

Изложбата е изненада за него. Подготвя я дъщеря му Екатерина Генова със съдействието на фоторепортерите от вестниците, в които той работи през годините. “Подбрах кадрите най-вече с помощта на Иван Григоров. “Откраднахме” и малко снимки от книгата на баща ми “Играй честно”. Всяка от тях подсказва за някакъв период от съвременната история на вестникарството в България. Това не са лични спомени - къде е бил, с кого е бил, а са кадри, запечатали хора и събития, свързани с развитието на тази професия”, казва Генова.

Откриването на изложбата ще е навръх 90-ия рожден ден на Генов - на 24 юни, в Клуба на фоторепортера в София.