Мира Радева жени сина си Мишо под връх Мусала

Социоложката Мира Радева трескаво подготвя сватбата в събота на сина си Мишо с неговата състудентка и спътница от 10 години Теодора. Двамата ще се врекат един на друг пред 50 гости, повечето музиканти, под връх Мусала в безпределно красивата местност Орлово гнездо близо до любимия Бели Искър.

Мишо е на 32, бъдещата му съпруга Теодора е на 31. Двамата се запознават в Лондон, където той завършва аудиопродукция, а тя - видеорежисура. Двамата се върнали в България седмица след като сестрата на Мишо - Ани, и нейният съпруг Джаред решили да останат в България.

Мира и Теодора веднага се харесали. "Тя се радва на всичко и е вечно усмихната", казва за бъдещата си снаха социоложката. Младата жена била на 2 г., когато загубила майка си. Отгледал я баща . Всички в голямото семейство са си близки, даже изнасят заедно концерти.

Бъдещите младоженци живеят във фамилната къща на бащата на Теодора в Кюстендил. Двамата са вегани, но едва ли ще принуждават гостите си да се съобразяват с тях. Мишо все молел майка си да опитва менюто с месо. Ангажирали са за щастливото събитие три къщи сред скали и борове във високото. А Мишо се е доверил на майка си, която е със славата на голяма кулинарка, да ангажира опитни готвачи за гостите.