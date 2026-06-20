Кралски шивач в Мароко ушил роклята байрак на княгиня Калина

Не е нова, тя отдавна залага в облеклото си на български символи, пафти и други елементи от носии

В Мароко е шита роклята в цветовете на българския национален трикольор, с която княгиня Калина се появи на “Шествие за семейството” миналата събота и привлече всички погледи. Присъствието и поведението на царската дъщеря предизвика много коментари в социалните мрежи и в медиите.

Роклята не е нова, тъй като от 2021 г. Калина, съпругът ѝ Китин Муньос и синът им Симеон се преместиха в България. Преди това живяха 12 години в Мароко. А тоалетът е дело на шивача на покойния марокански крал Хасан II, който е работил с най-големите имена на висшата мода,

включително с Ив Сен Лоран

Гениалният френски дизейнер в продължение на години живее във вила “Мажорел” в Маракеш, по негово желание именно там - на мароканска земя, е разпръснат прахът му след неговата смърт през 2008 г., а сега красивите градини “Мажорел” и музеят на Ив Сен Лоран са туристическа забележителност.

Именно затова Калина е наричала въпросния кралски шивач Ив. Но моделът на роклята трикольор, с която тя впечатли миналия уикенд, е измислен от самата нея, а платовете си купила от България. Така, облечена в цветовете на националното знаме и със забрадка с цветя на главата, тя застана начело на шествието, дори пред гвардейците.

Дали заради роклята и сандалите с висока платформа, или от доброто настроение на княгинята, която демонстира танцувална походка, но снимките и видеата с нея бързо станаха вайръл в интернет пространството и дори изместиха подробностите за самата инициатива, която се явява контрапункт на софийския прайд.

Това предизвика организаторите на събитието - сдружение “Месец на семейството”, фондация “Нашият дом е България”, сдружение “РОД”, фондация “Консервативно Общество” и Православно младежко сдружение “Св. Йоан Рилски” ден по-късно да обявят, че не са канили Калина на шествието. Не отговаряме за действията на Калина Сакскобургготска, която е дошла по собствена инициатива на събитието и самосиндикално е застанала пред Гвардейския представителен духов оркестър, заявиха те в своя нарочна позиция до медиите.

В отговор пиарката на княгинята Тася Тасова написа пост, в който разказа, че именно тя е поканила Калина и съпруга ѝ Китин Муньос на събитието, “защото неговата значимост и смисъл превъзхождат всяко едно друго събитие в съботния ден”.

Княгиня Калина разговаря с патриарх Даниил. Снимка: Георги Палейков

Лично патриарх Даниил оглави шествието, обявено в подкрепа на младите и многодетни семейства, като дори от догодина Светият синод поема цялата организация на проявата. А преди това Даниил отслужи молебен в катедралния храм “Св. Александър Невски”.

За присъствието на княгинята както в храма, така и на шествието са предварително уведомени много лица. Във всеки един момент, когато на мен ми беше комуникирано къде да застават, аз съм реагирала бързо и своевременно, разказа Тасова във фейсбук.

“Княгиня Калина поддържа здравословен начин на живот: тя е спортист, храни се здравословно, ляга си рано, става много рано.

Категорично отричам този фейк, че е приемала алкохол

Аз и моят съпруг, както и хората, които я придружавахме, видяхме, че всичко беше абсолютно нормално и спокойно. Нещо повече: Княгиня Калина беше много щастлива!”

Така Тасова опроверга всички слухове за предполагаемите причините за поведението ѝ.

Всъщност дъщерята на Симеон II наистина е спортистка, всеки ден е във фитнеса, член е на световната федерация по бодибилдинг и дори е организирала състезания за жени. Състезава се и на международни конни турнири от името на България.

Семейството на княгиня Калина и Китин Муньос е за пример - това го казвам като пряк свидетел. Те все още се обичат и не могат един без друг дори след цели 24 години, категорична е Тасова.

“Аз съм тук заради българското семейство и от любов към България”, заяви и самата княгиня пред медиите.

Роклята на Калина не е поза. Тя има страст към всичко, свързано с българската култура и традиции, но

особено към народните шевици и пафтите

Демонстрирала е това неведнъж през годините именно чрез облеклото си, чрез което най-често проявява и артистичността си. Завършила изящни изкуства в Лондон, тя не само рисува, но обикновено сама е дизайнер на тоалетите си.

Княгиня Калина е страстен почитател на българските народни шевици, а на сватбата си с Китин Муньос през 2002 г. ги беше вплела дори в булчинската си рокля. Снимка: Владимир Стоянов

Често се облича в българска носия. На сватбата си с Китин Муньос през есента на 2002 г. в Царска Бистрица беше гарнирала роклята си с бяла дантела под формата на народна шевица, а коланът ѝ бе копие на пафта, но изработена от красиви камъни.

Преди години, когато Ирина Бокова бе начело на ЮНЕСКО, Калина се появи и в централата на организацията в Париж в рокля с българска шевица и пафти.

Обича да носи на главата си забрадки или шалове, омотани в различни форми, което може също да е препратка към повече от десетилетие живот в Мароко.

Калина е много силно свързана с България. Единствено тя от петте царски деца се омъжи, роди и сега живее тук заедно със съпруга си и сина им Симеон. Има българско гражданство и говори езика.